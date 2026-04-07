Đại đô thị biển: Chìa khóa giúp bất động sản Việt Nam bứt tốc vượt Thái Lan 07/04/2026 17:42

(PLO)- Đón đầu làn sóng dịch chuyển dòng vốn quốc tế, việc kiến tạo các đại đô thị biển được xem là đòn bẩy mang tính quyết định để bất động sản Việt Nam bứt phá, vươn lên vượt qua Thái Lan.

Đông Nam Á đang diễn ra cuộc đua thu hút dòng vốn ngoại khốc liệt. Khi thị trường bất động sản láng giềng bão hòa, Việt Nam nắm cơ hội vàng để bứt phá. Nhưng tiềm năng tự nhiên là chưa đủ. Giải pháp để dẫn đầu là kiến tạo những dự án chuẩn quốc tế, đáp ứng khẩu vị của dòng tiền lớn, qua đó thiết lập chu kỳ tăng trưởng hoàn toàn mới.

Cơ hội bứt tốc khi đối thủ dần bão hòa

Những nền tảng cốt lõi của thị trường trong nước cho thấy giá trị bất động sản và các khoản đầu tư tại Việt Nam sẽ phát triển mạnh mẽ và hấp dẫn hơn so với các thị trường láng giềng như Thái Lan, Philippines hay Indonesia.

Sức mạnh nội tại này đến từ việc chúng ta có một sự ổn định cả về địa chính trị và kinh tế thuộc top đầu trên thế giới. Thạc sĩ Ngô Thành Huấn - Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và Quản lý tài sản FIDT nhận định Việt Nam là một trong những quốc gia hiếm hoi giữ được mức tăng trưởng kinh tế với chỉ số rất cao và duy trì tính ổn định qua nhiều quý liên tiếp. Cùng với đó, Việt Nam sở hữu một bộ máy chính phủ thống nhất, rất mạnh mẽ.

Bên cạnh đó, vị thế của Việt Nam còn được củng cố bởi nền tảng nhân khẩu học vàng. Ông Stephen Higgins, Giám đốc Bộ phận Thị trường Vốn, Cushman & Wakefield Nhật Bản, phân tích Việt Nam là một xã hội đồng nhất với quy mô dân số lớn 100 triệu dân. Độ tuổi trung bình là 32, con số lý tưởng nhất khu vực đã tạo nên nền tảng vững chắc cho sự phát triển của nền kinh tế. Hơn nữa, những cam kết đầu tư vào hạ tầng chiếm tới 7% GDP đang hoạt động như một khoản tiền khổng lồ để "mồi" và thúc đẩy toàn bộ nền kinh tế.

Hạ tầng giao thông bứt tốc cùng quy hoạch bài bản giúp bất động sản Việt đón dòng vốn tỉ đô.

Nhờ những lợi thế này, ông Đỗ Chí Hiếu, Tổng Giám đốc Công ty VinaLiving (thành viên Tập đoàn VinaCapital), dự báo chỉ trong năm nay tổng số khách nước ngoài đến Việt Nam sẽ vượt Thái Lan. Dù vậy, tổng thu nhập về du lịch của chúng ta thì chưa bằng Thái Lan.

"Thực tế này đặt ra một bài toán mang tính bước ngoặt: Làm thế nào để kích thích du khách chi tiêu nhiều hơn và giữ chân dòng vốn đầu tư dài hạn? Giải pháp nằm ở việc đa dạng hóa chuỗi giá trị, bởi bất động sản nghỉ dưỡng không phải là xây cái khách sạn, mà là xây dựng một hệ sinh thái xung quanh đó" - ông Hiếu chia sẻ.

Giải pháp chiến lược từ các đại đô thị biển

Khẩu vị của dòng vốn ngoại hiện nay cực kỳ khắt khe và mang tính chọn lọc cao. Thay vì rót tiền dàn trải, ông Đỗ Chí Hiếu, Tổng giám đốc VinaLiving khẳng định dòng vốn này tập trung vào uy tín của chủ đầu tư, kế hoạch kinh doanh và năng lực triển khai dự án.

Dưới góc độ quản lý gia sản chuyên nghiệp, ông Ngô Thành Huấn, Giám đốc FIDT cho biết một dự án muốn hút vốn phải đáp ứng "bộ lọc 5 lớp": pháp lý chuẩn, năng lực triển khai của đối tác, vị trí tạo dòng tiền, khả năng thanh khoản và cấu trúc tài chính.

Ngoài các yếu tố truyền thống như vị trí, ông Stephen Higgins, đại diện Cushman & Wakefield, quan sát thấy các nhà đầu tư nước ngoài hiện đang tìm kiếm những dự án được gọi là "kỳ quan đô thị" – những điểm đến không chỉ tạo động lực kinh tế mà còn là chất xúc tác cho sự phát triển của cả vùng.

Trong cuộc đua này, lợi thế lớn nhất của Việt Nam là quy mô của các dự án đại đô thị lên tới hơn 1.000 ha. Đây là cơ hội hiếm có để thiết kế những khu đô thị mới hiện đại với đầy đủ tiện ích, một điều gần như không thể tìm thấy ở bất kỳ quốc gia nào khác trên thế giới, ngoại trừ Trung Quốc hoặc Ấn Độ.

Khi bất động sản Thái Lan dần bão hòa, Việt Nam vươn lên mạnh mẽ nhờ các đại đô thị biển quy mô lớn.

Để tạo ra sức hút thực sự trước các thị trường như Thái Lan hay Indonesia vốn có nhiều dự án quy mô nhỏ rải rác khắp nơi, ông Troy Griffiths, Phó tổng giám đốc Savills Việt NAm cho rằng Việt Nam cần một tổng thể quy mô lớn, nơi mọi tiện ích từ giáo dục, y tế đến giải trí hội tụ tại một điểm và kết nối giao thông thuận tiện. Điển hình cho mô hình dẫn dắt tương lai này là sự xuất hiện của các siêu dự án quy hoạch bài bản như Vinhomes Green Paradise tại Cần Giờ.

Dự án tại Cần Giờ thực sự là một “kỳ quan” với địa thế tựa rừng hướng biển hiếm có và các cơ sở vật chất đẳng cấp thế giới, nằm trong phạm vi 13 phút di chuyển đến trung tâm TP.HCM trong tương lai.

Sự tích hợp hoàn hảo đa dạng tiện ích từ y tế, sức khỏe đến vui chơi giải trí cùng khả năng kết nối giao thông tuyệt vời chính là những yếu tố then chốt giúp dự án Cần Giờ của Vingroup nổi bật hoàn toàn so với các dự án khác.

Ông Stephen Higgins đánh giá xu hướng kiến tạo trung tâm kinh tế - giải trí mới này tương tự như những gì đã diễn ra với Marina Bay Sands ở Singapore hay Đảo Cọ ở Dubai.

Phối cảnh nhà ga Metro Cần Giờ (thuộc tuyến Bến Thành - Cần Giờ).

Hiện nay, ông Troy Griffiths nhận định các sản phẩm bất động sản "Made in Vietnam" đã cực kỳ tốt và đạt đến các tiêu chuẩn đẳng cấp thế giới, nhưng mức giá vẫn còn rất ưu đãi so với các đối thủ láng giềng.

Khi chất lượng sản phẩm đã vươn lên chuẩn mực toàn cầu, những "kỳ quan đô thị" biển tích hợp hệ sinh thái hoàn chỉnh chính là tài sản thực mang tính chiến lược, giúp bất động sản Việt Nam tự tin bứt tốc vượt qua Thái Lan.