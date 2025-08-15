PGS.TS Nguyễn Văn Y làm Giám đốc Học viện Cán bộ TP.HCM 15/08/2025 16:25

Chiều 15-8, Thành ủy TP.HCM tổ chức lễ trao quyết định giám đốc và phó giám đốc Học viện Cán bộ TP.HCM.

Theo đó, PGS.TS Nguyễn Văn Y, Phó Giám đốc phụ trách Học viện Cán bộ TP.HCM, được bổ nhiệm làm Giám đốc Học viện Cán bộ TP.HCM.

TS Phạm Ngọc Lợi, Trưởng phòng Quản lý đào tạo, Học viện Cán bộ TP.HCM, được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc.

PGS.TS Nguyễn Văn Y, Phó Giám đốc phụ trách Học viện Cán bộ TP.HCM, được bổ nhiệm làm Giám đốc Học viện Cán bộ TP.HCM. Ảnh: TIÊN NGÔ

Phát biểu giao nhiệm vụ, ông Dương Trọng Hiếu, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM, chúc mừng PGS.TS Nguyễn Văn Y và TS Phạm Ngọc Lợi nhận trọng trách mới.

"Hiện Học viện còn khuyết một phó giám đốc. Mong ban giám hiệu nhà trường sớm giới thiệu cho Ban Thường vụ Thành ủy nhân sự đủ năng lực, phẩm chất, đạo đức, bản lĩnh chính trị giúp kiện toàn ban giám hiệu Học viện” – ông Hiếu đề nghị.

Theo ông Hiếu, Học viện Cán bộ TP.HCM sẽ hướng đến trường đạt chính trị đạt chuẩn mức hai vào năm 2027. Ông kỳ vọng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, giảng viên Học viện nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị, thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, nguồn nhân lực cho một siêu đô thị, trung tâm đổi mới sáng tạo, tài chính thương mại đẳng cấp khu vực và quốc tế.

“Đây là nhiệm vụ nặng nề nhưng vẻ vang” – ông Hiếu nói và mong muốn từ Học viện, TP.HCM sẽ có đội ngũ nhân lực có tâm, có tầm, có bản lĩnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới, xây dựng TP.HCM trở thành cực tăng trưởng của cả nước.

Ông Dương Trọng Hiếu cũng cảm ơn thầy cô Học viện Cán bộ TP.HCM đã tận tâm, tận lực đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ TP trong suốt thời gian qua.

Ông Dương Trọng Hiếu, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM, trao quyết định cán bộ. Ảnh: TIÊN NGÔ

Phát biểu nhận nhiệm vụ, PGS.TS Nguyễn Văn Y, tân Giám đốc Học viện Cán bộ TP.HCM, cam kết sẽ thực hiện tốt nhất nhiệm vụ mà Thành ủy giao phó.

Ông bày tỏ sự cảm ơn những thầy cô đã đồng hành cùng ông trong suốt hơn 27 năm qua. Ông mong muốn Học viện Cán bộ TP.HCM sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo TP, giúp Học viện thực hiện tốt nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

“Chúng tôi sẽ đồng lòng, đoàn kết thực hiện tốt nhất nhiệm vụ chính trị, làm cho Học viện ngày càng phát triển bền vững” - PGS.TS Nguyễn Văn Y cam kết.

Thời gian tới, Học viện Cán bộ TP.HCM sẽ đổi mới tư duy, chính sách quản trị công của TP; tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận về mô hình chính quyền địa phương hai cấp, thể chế đặc biệt, đặc thù để quản trị vùng đô thị siêu lớn. Đồng thời, xây dựng các chương trình đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu, đáp ứng yêu cầu xây dựng TP.HCM với không gian phát triển mới.

Học viện cũng sẽ tổ chức các khóa đào tạo chuyên biệt về quản trị, đổi mới sáng tạo, kỹ năng dẫn dắt trong bối cảnh môi trường chính sách thay đổi.