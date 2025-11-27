TP.HCM: Đề xuất khảo sát vào lớp 6 tại Trường THCS Trần Quốc Toản 27/11/2025 18:13

(PLO)- UBND phường Bình Trưng đề xuất cho Trường THCS Trần Quốc Toản được khảo sát vào lớp 6.

UBND phường Bình Trưng vừa có văn bản gửi Sở GD&ĐT TP.HCM về việc đề nghị tổ chức khảo sát vào lớp 6 năm học 2026-2027 đối với Trường THCS Trần Quốc Toản.

Duy trì mô hình chất lượng cao

Cô trò Trường THCS Trần Quốc Toản, phường Bình Trưng trong một tiết học tại thư viện. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Theo UBND phường Bình Trưng, việc đề xuất khảo sát đầu vào nhằm bảo đảm thực hiện chủ trương nâng cao chất lượng giáo dục, duy trì mô hình trường chất lượng cao theo Quyết định số 2078 của UBND TP, đồng thời đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh.

Trường THCS Trần Quốc Toản đã thực hiện khảo sát năng lực để tuyển sinh lớp 6 từ năm học 2023-2024 đến nay.

Đây là trường thực hiện mô hình trường chất lượng cao, tiên tiến hội nhập khu vực và quốc tế. UBND phường đánh giá qua 3 năm thực hiện nhận thấy việc khảo sát năng lực đầu vào lớp 6 đối với trường này là cần thiết, giải quyết được áp lực tuyển sinh một cách khách quan, công bằng, giúp học sinh có cơ hội như nhau.

Chỉ tiêu tuyển sinh

Trường dự kiến tuyển 10 lớp 6 (6 lớp tiếng Anh Tích hợp; 4 lớp tiếng Anh định hướng Toán, Khoa học) với tổng số 350 học sinh.

Về nội dung và thời gian tổ chức khảo sát sẽ căn cứ kế hoạch tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2026-2027 của UBND TP.HCM, Sở GD&ĐT TP.HCM và hướng dẫn tuyển sinh của phường.

Khi chưa sáp nhập, TP.HCM có 6 trường THCS thực hiện khảo sát đánh giá năng lực để tuyển sinh lớp 6. Cụ thể là các trường: THCS và THPT Trần Đại Nghĩa (quận 1 cũ), THCS Nguyễn An Khương (huyện Hóc Môn cũ), THCS Nguyễn Hữu Thọ (quận 7 cũ) và 3 trường ở TP Thủ Đức cũ (THCS Hoa Lư, THCS Trần Quốc Toản 1 và THCS Bình Thọ).