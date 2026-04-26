8 giai đoạn tuyển sinh đầu cấp tại TP.HCM, phụ huynh cần biết 26/04/2026 13:30

(PLO)- Kết quả tuyển sinh đầu cấp tại TP.HCM sẽ được công bố vào ngày 10-7.

Theo Sở GD&ĐT TP.HCM, có 8 giai đoạn trong tuyển sinh đầu cấp phụ huynh cần lưu ý:

Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Đặng Thuỳ Trâm, phường An Hội Tây. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Giai đoạn 1: Chuẩn bị hệ thống (từ 14-4 đến 25-5)

- Sở GD&ĐT triển khai kế hoạch.

- UBND xã/phường xây dựng hệ thống kết nối vào cổng tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn và tập huấn các đơn vị tham gia.

Giai đoạn 2: Phụ huynh đăng ký nguyện vọng (từ 27-5 đến 7-6)

- Phụ huynh đăng ký tại cổng tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn.

- Thời điểm này phụ huynh được đăng ký song song khu vực đại trà và chương trình đặc thù.

Giai đoạn 3: Xét tuyển chương trình đặc thù ( từ 8-6 đến 15-6)

- UBND xã và các trường đặc thù xét tuyển và công bố kết quả.

- Các địa phương đồng bộ dữ liệu lên cổng trước 17 giờ ngày 15-6.

Giai đoạn 4: Tiếp nhận hồ sơ đặc thù (từ 16-6 đến 23-6-2026)

- Các trường đặc thù tiếp nhận hồ sơ nhập học. Phụ huynh xác nhận trực tuyến tại cổng. Học sinh đã xác nhận đặc thù không tham gia xét tuyển đại trà.

Giai đoạn 5: UBND xã/phường phân bổ học sinh (từ 24-6 đến 10-7-2026)

- UBND xã nhận dữ liệu từ cổng, dùng bản đồ số và địa chỉ VNeID để phân bổ học sinh vào trường phù hợp; ưu tiên gần nơi cư trú, đảm bảo đủ chỉ tiêu.

Các địa phương đồng bộ kết quả lên cổng trước 17 giờ ngày 10-7-2026.

Giai đoạn 6: Phụ huynh xác nhận nhập học (từ 11-7 đến 20-7)

- Phụ huynh đăng nhập cổng tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn để xem kết quả phân bổ và xác nhận nhập học trực tuyến.

- Phụ huynh nộp hồ sơ vào trường theo danh sách.

Giai đoạn 7: Tổng kết và báo cáo (từ 21-7 đến 23-7)

- Các trường tổng hợp kết quả gửi lên UBND xã.

- UBND xã phê duyệt và báo cáo toàn bộ kết quả tuyển sinh về Sở GD&ĐT.

Giai đoạn 8: Hoàn tất tuyển sinh

- Các địa phương rà soát học sinh chưa được phân bổ, tuyển sinh bổ sung nếu trường còn thiếu chỉ tiêu. Toàn bộ học sinh phải có chỗ học trước ngày khai giảng.