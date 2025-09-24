CSGT TP.HCM lập biên bản tài xế xe ben chạy vào làn xe máy, bụi bay mịt mù 24/09/2025 11:47

(PLO)- Tài xế điều khiển xe ben đi vào làn xe máy, khiến bụi bay mịt mù và gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Sáng 24-9, ngay sau khi tiếp nhận thông tin từ người dân cung cấp, đội Cảnh sát giao thông số 1 (CSGT), thuộc phòng CSGT, Công an TP.HCM đã tra cứu và mời tài xế lái xe ben chạy sai làn đường lên làm việc, lập biên bản vi phạm.

Xe ben chạy vào làn xe máy một đoạn dài, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Theo thông tin từ Đội CSGT số 1, Đội nhận thông tin phản ánh từ người dân về việc ngày 23-9 xe ben 60C-431.88 lưu thông trên đường Mỹ Phước-Tân Vạn (phường Đông Hòa, TP.HCM) đã có hành vi lưu thông vào làn đường dành cho xe máy gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Theo clip người dân ghi lại, chiếc xe ben nói trên đi vào làn xe máy một đoạn dài khiến bụi bay mịt mù.

Ngay lập tức, đội CSGT số 1 đã tra cứu thông tin và mời tài xế lái chiếc xe ben nói trên lên làm việc.

Đội CSGT số 1 đã mời tài xế lên làm việc và lập biên bản vi phạm hành chính.

Tại buổi làm việc, tài xế xe ben đã thừa nhận hành vi lái xe ben vào làn đường dành cho xe máy.

Đội CSGT số 1 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế điều khiển phương tiện về hành vi điều khiển xe đi không đúng phần đường quy định.

Với hành vi trên, tài xế sẽ bị phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng và bị trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe.

+ Cũng trong ngày 23-9 người dân cũng phản ánh trên tuyến đường Mỹ Phước-Tân Vạn (phường Hoà Lợi, TP.HCM) xe ben 61E-028.13 có hành vi không chấp hành tín hiệu đèn giao thông

Tài xế lái xe ben vượt đèn đỏ cũng đã bị lập biên bản vi phạm.

Qua xác minh, đội CSGT quốc lộ 13 đã mời tài xế điều khiển xe ben lên làm việc và lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi không chấp hành tín hiệu đèn giao thông

Với hành vi này, tài xế sẽ bị phạt từ 18 triệu đồng đến 20 triệu đồng và trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe

Theo phòng CSGT, Công an TP.HCM lực lượng CSGT đang quyết liệt tuần tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đặc biệt là các lỗi có liên quan trực tiếp đến các vụ tai nạn giao thông như nồng độ cồn, vượt đèn đỏ, chạy sai làn đường, chạy ngược chiều…