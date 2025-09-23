Người phụ nữ lái ô tô đi ngược chiều, còn không chịu nhường đường 23/09/2025 21:59

(PLO)- Người phụ nữ điều khiển xe ô tô đi ngược chiều nhưng không chịu nhường đường mà cố chấp đứng yên.

Ngày 23-9, Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) Quốc lộ 13 (phòng CSGT, Công an TP.HCM) đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với bà NTNN (47 tuổi) vì hành vi điều khiển xe ô tô con, đi không đúng phần đường.

Người phụ nữ lái xe ô tô đi ngược chiều nhưng cố chấp không nhường đường. Ảnh: Cắt từ clip

Với hành vi trên bà N sẽ bị phạt tiền từ 4-6 triệu đồng và bị trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe.

Trước đó, chiều ngày 22-9 camera hành trình của xe ô tô khác ghi lại cảnh bà N điều khiển xe ô tô 61K-130.56 lưu thông trên đường ĐT 742, khi đi đến đoạn ngã 3 thuộc khu phố Chánh Long (phường Bình Dương) thì bà N điều khiển xe ô tô đi ngược chiều.

Mặc dù đi ngược chiều nhưng người phụ nữ vẫn cố chấp không nhường đường cho xe ô tô đi đúng phần đường mà đứng yên tại chỗ.

Người phụ nữ lái xe đi ngược chiều bị lập biên bản vi phạm hành chính. Ảnh: CA

Tiếp đó, người tài xế phải xuống nhắc nhở, rồi sau đó buộc phải lái xe lách qua xe ô tô của bà N để tiếp tục lưu thông.

Sau khi tiếp nhận phản ánh, Trạm CSGT Quốc lộ 13 đã xác minh và mời bà N lên làm việc để lập biên bản vi phạm.