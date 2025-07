Chạy ô tô đi ngược chiều còn đòi đánh người 03/07/2025 11:04

(PLO)- Ngay sau khi phát hiện sự việc, lực lượng công an đã mời người đàn ông chạy xe ô tô đi ngược chiều đòi đánh người lên làm việc.

Ngày 3-7, Trạm Cảnh sát giao thông quốc lộ 13 (phòng Cảnh sát giao thông - khu vực 1) phối hợp Công an phường An Phú (Công an TP. HCM) mời ông Nguyễn Văn N (45 tuổi) lên làm việc vì đã có hành vi chạy xe ô tô chạy ngược chiều và đòi đánh người đi đường.

Lực lượng công an mời người đàn ông điều khiển ô tô đi ngược chiều lên làm việc. Ảnh: CA

Cảnh sát giao thông đã lập biên bản và tạm giữ giấy phép lái xe về hành vi điều khiển xe chạy ngược chiều.

Còn hành vi đòi đánh người đi đường thì lực lượng công an phường An Phú vẫn đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, trưa ngày 2-7, ông N điều khiển xe ô tô 7 chỗ trên đường Trần Quang Diệu (phường An Phú).

Thời điểm này tuyến đường đông nên ông N đã lái ô tô đi qua phần đường ngược chiều, bị một nam thanh niên đi xe máy hướng ngược lại đã dùng điện thoại quay phim.

Thấy vậy, ông N hạ kính ô tô chửi bới, dùng tay đập về phía điện thoại của nam thanh niên.

Sau đó, ông N quay đầu ô tô chắn ngang đường Trần Quang Diệu rồi xuống xe đòi đánh nhưng nam thanh niên đã nhanh chân bỏ chạy.