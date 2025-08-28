Camera hành trình ghi cảnh xe container chạy ngược chiều ở Khánh Hòa 28/08/2025 16:23

Ngày 28-8, lãnh đạo Đội CSGT đường bộ thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đang xác minh thông tin về trường hợp tài xế lái xe container chạy ngược chiều trên đại lộ Nguyễn Tất Thành đoạn gần Alma Resort, xã Cam Lâm.

Trước đó, mạng xã hội đăng tải clip gần 60 giây ghi lại cảnh một xe container chạy ngược chiều trên đại lộ Nguyễn Tất Thành.

Clip ghi cảnh xe container chạy ngược chiều trên đại lộ Nguyễn Tất Thành.

Theo nội dung clip, lúc này khoảng 12 giờ ngày 28-8, trên đại lộ Nguyễn Tất Thành có rất nhiều ô tô, xe máy đang đang lưu thông. Tuy nhiên, một xe container bất ngờ lấn hẳn sang phần đường ngược lại, cả đoàn xe phải né để tránh va chạm.

Ngày khi clip được đăng tải, nhiều người bày tỏ bức xúc bởi hành vi này có thể gây tai nạn, tài xế coi thường pháp luật.

Thực tế, nhiều vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra khi tài xế cố tình lấn làn, vượt ẩu. Tuy nhiên, nhiều tài xế không xem đây là bài học, mà vẫn cố tình bất chấp nguy hiểm của người tham gia giao thông và cả bản thân để nhanh thêm vài phút.