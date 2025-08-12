Dân ghi clip đăng lên mạng xã hội, tài xế xe tải chạy ngược chiều bị xử phạt 12/08/2025 09:19

Ngày 12-8, Đội CSGT số 3, Phòng CSGT tỉnh Tây Ninh cho biết đã lập biên bản xử phạt một tài xế xe tải về hành vi điều khiển phương tiện không đúng làn đường (làn ngược chiều). Mức xử phạt đề xuất là 5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Video: Xe tải chạy lấn làn, ngược chiều trên đường tỉnh 824.

Trước đó, vào ngày 10-8, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh một chiếc xe tải di chuyển với tốc độ cao, liên tục chạy giữa các làn xe rồi ép đầu xe khác, lấn sang làn ngược chiều.

Đáng chú ý, khu vực này có vạch kẻ đường thẳng, không cho phép các phương tiện đi ngược chiều. Hành vi này đã gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, đồng thời khiến nhiều người bức xúc.

Tài xế xe tải điều khiển cho xe chạy lấn làn, ngược chiều trên đường tỉnh 824. Ảnh cắt từ clip

Nhận thông tin, Đội CSGT số 3 nhanh chóng tiến hành xác minh. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy vụ việc xảy ra vào khoảng 10 giờ 30 cùng ngày tại khu vực ngã ba Đức Hòa, trên đường tỉnh 824 thuộc xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh. Chiếc xe tải mang biển số 62H-012… do tài xế HCH (28 tuổi, ngụ xã Đức Hòa) điều khiển.

Cơ quan công an đã mời tài xế H đến trụ sở làm việc. Tại đây, H thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm. Công an đã lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi điều khiển ô tô chạy lấn làn ngược chiều trên đường bộ. Hành vi này bị phương tiện đi phía sau ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội.