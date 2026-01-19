Bắt quả tang 27 người đá gà qua mạng ăn thua bằng tiền 19/01/2026 12:16

(PLO)- Bất ngờ kiểm tra một quán cà phê ở Tổ 11, Công an xã Hội An (tỉnh An Giang) phát hiện 27 người đang đá gà qua mạng ăn thua bằng tiền; thu giữ 17 xe gắn máy, 23 điện thoại di động và gần 35 triệu đồng.

Ngày 19-1, Công an xã Hội An (tỉnh An Giang) cho biết, đơn vị vừa triệt phá một điểm đánh bạc bằng hình thức đá gà qua mạng tại một quán cà phê thuộc Tổ 11, ấp An Bình.

Cụ thể, trưa 18-1, Tổ phòng chống tội phạm Công an xã Hội An phối hợp cùng lực lượng tham gia đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở xã đã bắt quả tang 27 người liên quan đang tham gia sát phạt nhau bằng hình thức đá gà qua mạng, ăn thua bằng tiền tại quán cà phê này.

Công an xã Hội An (tỉnh An Giang) bắt quả tang 27 người đang đá gà qua mạng ăn thua bằng tiền tại một quán cà phê. Ảnh: TIẾN TẦM



Thời điểm kiểm tra, Công an thu giữ 17 xe gắn máy, ba xe đạp, 23 điện thoại di động các loại và gần 35 triệu đồng. Qua điều tra ban đầu xác định, điểm đánh bạc trên do ông Nguyễn Văn Minh (50 tuổi, ngụ xã Hội An) đứng ra tổ chức.

Dù điểm đánh bạc này mới hình thành, nhưng đã thu hút nhiều người trong và ngoài địa phương đến tham gia, làm mất an ninh trật tự, gây bức xúc trong nhân dân.

Vụ việc đang được Tổ phòng chống tội phạm Công an xã Hội An tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ vai trò của từng người để xử lý theo quy định.