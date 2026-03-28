Chiến sự Nga - Ukraine 28-3: Ukraine tấn công cơ sở dầu mỏ Nga đêm thứ 3 liên tiếp; Moscow hạ hàng trăm UAV và vũ khí nhắm vào Belgorod 28/03/2026 07:06

(PLO)- Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục leo thang; Ông Zelensky nói Nga đang chuẩn bị một chiến dịch nhắm vào hệ thống cấp nước của Ukraine; Nga nói đàm phán ba bên về Ukraine đang tạm dừng “vì những lý do hiển nhiên”.

Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục leo thang khi hai bên gia tăng cường độ tấn công.

Ukraine tấn công cơ sở dầu mỏ Nga đêm thứ 3 liên tiếp

. Các máy bay không người lái (UAV) của Ukraine được cho là đã tấn công các kho dầu tại các thành phố cảng Ust-Luga và Primorsk thuộc tỉnh Leningrad (Nga) rạng sáng 27-3, tờ Kyiv Independent dẫn thông tin từ các kênh Telegram của Nga.

Một đám cháy bùng phát từ một kho chứa dầu ở TP Ust-Luga, tỉnh Leningrad (Nga) vào rạng sáng 27-3. Ảnh: Supernova+/Telegram

Các cuộc tấn công này đánh dấu đêm thứ ba liên tiếp các cơ sở dầu mỏ trong khu vực bị nhắm mục tiêu.

Trước đó, Ukraine đã tiến hành một đợt tấn công quy mô lớn trong đêm 25-3, đánh trúng một cảng năng lượng tại Ust-Luga trên Biển Baltic và một tàu phá băng quân sự của Nga tại cảng Vyborg. Đến ngày 26-3, lực lượng Ukraine tiếp tục tấn công nhà máy lọc dầu Kirishi Petroleum Organic Synthesis (Kinef) tại TP Kirishi, theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine.

Rạng sáng 27-3, người dân địa phương cho biết đã nghe thấy nhiều tiếng nổ tại khu vực các kho dầu nằm ven Biển Baltic, trong bối cảnh giới chức cảnh báo về một cuộc tấn công bằng UAV vào khu vực.

Hiện chưa có xác nhận chính thức về mục tiêu bị đánh trúng cũng như mức độ thiệt hại, song các báo cáo ban đầu cho thấy một bể chứa sản phẩm dầu đã phát nổ trong vụ tấn công vào Ust-Luga.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 27-3 nói rằng hệ thống phòng không Nga đã bắn hạ 85 UAV của Ukraine trong đêm, bao gồm tại tỉnh Leningrad, tỉnh Vologda và khu vực Biển Đen.

Tỉnh trưởng tỉnh Vologda - ông Georgy Filimonov nói rằng có 8 vụ tấn công bằng UAV của Ukraine nhằm vào một cơ sở công nghiệp không nêu tên tại TP Cherepovets thuộc tỉnh này, nhưng không gây thiệt hại cho hạ tầng trọng yếu của khu vực và không có thương vong.

. Trong ngày, chính quyền các địa phương Ukraine đưa tin rằng các cuộc tấn công của Nga nhằm vào Ukraine ngày qua đã khiến 1 người thiệt mạng và 13 người bị thương.

Không quân Ukraine nói rằng Nga đã triển khai 102 UAV trong đêm, trong đó khoảng 60 chiếc là UAV kiểu Shahed. Lực lượng phòng không Ukraine đã bắn hạ 93 chiếc tại miền bắc, miền nam và miền đông Ukraine.

Tại tỉnh Donetsk, các cuộc tấn công của Nga khiến 1 người thiệt mạng và 1 người bị thương trong ngày 27-3, theo Tỉnh trưởng Vadym Filashkin.

Tỉnh trưởng Kharkiv - ông Oleh Syniehubov báo cáo về 2 người bị thương tại TP Kharkiv trong ngày qua. Khu vực xung quanh cũng ghi nhận 9 người bị thương sau các cuộc tấn công của Nga.

Tại TP Kherson, một cuộc tấn công bằng UAV của Nga vào phương tiện dân sự đã khiến một người bị thương, theo Tỉnh trưởng Kherson - ông Oleksandr Prokudin.

Tập đoàn dầu khí quốc doanh Ukraine Naftogaz cho biết ngày 27-3 rằng một cơ sở khai thác khí đốt của tập đoàn tại tỉnh Poltava (miền trung Ukraine) đã bị tấn công và chịu “thiệt hại nghiêm trọng”. Hỏa hoạn đã bùng phát tại cơ sở này và hoạt động tạm thời bị đình chỉ. Hiện chưa ghi nhận thương vong.

“Tính riêng từ đầu năm đến nay, Nga đã tấn công hạ tầng của Tập đoàn Naftogaz gần 40 lần” - Giám đốc điều hành Naftogaz, ông Serhii Koretskyi, nói.

. Nga chưa bình luận về các thông tin trên.

Ukraine và Saudi Arabia ký thỏa thuận quốc phòng lớn

Riyadh và Kiev đã ký một thỏa thuận quốc phòng quan trọng, theo đó Ukraine cung cấp chuyên môn và công nghệ nhằm tăng cường năng lực phòng không cho Saudi Arabia, Văn phòng Tổng thống Ukraine thông báo ngày 27-3.

“Văn kiện này đặt nền tảng cho các hợp đồng trong tương lai, hợp tác công nghệ và đầu tư, đồng thời củng cố vai trò quốc tế của Ukraine với tư cách là một bên cung cấp an ninh” - theo tuyên bố của văn phòng.

Thỏa thuận được ký ngay trước cuộc gặp giữa Tổng thống Volodymyr Zelensky và Thái tử Saudi Arabia - ông Mohammed bin Salman Al Saud.

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh Iran tiếp tục phóng UAV và tên lửa trên khắp khu vực để đáp trả chiến dịch không kích kéo dài nhiều tuần của Mỹ và Israel.

Theo ông Zelensky, Ukraine sẵn sàng hỗ trợ Saudi Arabia “bảo vệ sinh mạng” đồng thời bày tỏ quan tâm tới một số “năng lực” từ phía Riyadh.

Hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về tình hình Trung Đông cũng như khả năng hợp tác năng lượng.

Trước đó, ông Zelensky nói rằng Ukraine đã triển khai hơn 200 chuyên gia tới Trung Đông và các nước vùng Vịnh nhằm hỗ trợ đối phó với UAV kiểu Shahed của Iran, loại vũ khí mà Nga sử dụng rộng rãi trong các cuộc tấn công ở Ukraine.

Ngoài ra, Ukraine đang tiến gần tới việc hoàn tất các thỏa thuận an ninh với Qatar và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) nhằm đối phó UAV Iran, Ngoại trưởng Ukraine, ông Andrii Sybiha, nói với hãng tin Reuters.

Ông Sybiha cho biết thêm rằng các cuộc thảo luận tương tự cũng đã được tiến hành với Kuwait, Jordan và Oman.

Nga tổng kết chiến sự tuần qua

Binh sĩ Nga hoạt động trên chiến trường Ukraine. Ảnh: TASS

Bộ Quốc phòng Nga nói rằng quân đội nước này đã giành quyền kiểm soát 4 cộng đồng dân cư ở các tỉnh Sumy, Kharkiv và Donetsk trong tuần từ ngày 21 đến 27-3, theo hãng thông tấn TASS.

Theo bộ này, trong tuần qua, lực lượng Nga đã thực hiện 6 cuộc tấn công bằng vũ khí chính xác và UAV nhằm vào các cơ sở công nghiệp quân sự, nhiên liệu và năng lượng, giao thông vận tải và sân bay của Ukraine mà Nga cho là được sử dụng để hỗ trợ các hoạt động của quân đội Ukraine.

Trong tuần, Cụm tác chiến Bắc của Nga đã gây ra hơn 1.620 thương vong cho quân đội Ukraine và phá hủy 11 xe bọc thép chiến đấu của đối phương trong khu vực trách nhiệm của nhóm này.

Cụm tác chiến phía Tây của Nga loại khỏi vòng chiến 1.280 binh sĩ Ukraine và phá hủy 5 xe tăng cùng 31 xe bọc thép chiến đấu của đối phương trong tuần.

Cụm tác chiến phía Nam khiến Ukraine tổn thất hơn 1.210 binh sĩ và 21 xe bọc thép chiến đấu. Trong khi đó, Cụm tác chiến Trung tâm gây ra hơn 2.395 thương vong cho quân đội Ukraine và phá hủy 63 xe bọc thép chiến đấu của đối phương.

Cụm tác chiến phía Đông của Nga đã gây ra hơn 2.065 thương vong cho quân đội Ukraine và phá hủy 16 xe bọc thép chiến đấu của đối phương trong khu vực trách nhiệm của mình. Cụm tác chiến Dnepr cũng khiến đối phương tổn thất khoảng 310 binh sĩ và 20 trạm gây nhiễu trong tuần qua.

Ở chiều ngược lại, chính quyền địa phương tỉnh Belgorod (Nga, giáp biên giới Ukraine) báo cáo rằng Ukraine đã tấn công các khu vực dân cư ở Belgorod bằng khoảng 160 UAV và gần 60 loại vũ khí chỉ trong ngày 27-3.

Ukraine chưa bình luận về các tuyên bố của Nga.