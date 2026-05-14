Tân Chủ tịch Fed Kevin Warsh và 4 chủ trương cốt lõi 14/05/2026 15:17

(PLO)- Tân Chủ tịch Fed - ông Kevin Warsh được đánh giá là có lập trường ít can thiệp thị trường và đề cao tính linh hoạt trong điều hành chính sách.

Sau một cuộc bỏ phiếu sít sao tại Thượng viện ngày 13-5, ông Kevin Warsh - cựu Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) kiêm cố vấn kinh tế lâu năm của đảng Cộng hòa - đã chính thức được phê chuẩn trở thành chủ tịch thứ 17 của cơ quan này, theo tờ The Times of India.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lựa chọn ông Warsh thay thế ông Jerome Powell, khép lại nhiều năm bất đồng công khai giữa người đứng đầu Nhà Trắng và vị Chủ tịch Fed sắp mãn nhiệm xoay quanh các vấn đề về lãi suất và chính sách tiền tệ.

Thượng viện đã thông qua đề cử ông Warsh với tỷ lệ 54-45 phiếu thuận, chủ yếu phân hóa theo lằn ranh đảng phái. Trong đó, Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ John Fetterman đã "vượt rào" để cùng các thành viên đảng Cộng hòa bỏ phiếu ủng hộ đề cử này.

Tân Chủ tịch Kevin Warsh sẽ tiếp quản ngân hàng trung ương quyền lực nhất thế giới trong một thời khắc đầy thách thức. Lạm phát vẫn neo cao hơn mức mục tiêu 2% của Fed, trong khi giá năng lượng leo thang do ảnh hưởng từ cuộc xung đột tại Iran đang tạo thêm áp lực mới lên nền kinh tế Mỹ.

Tân Chủ tịch Fed Kevin Warsh. Ảnh: POLITICO

Tại phiên điều trần phê chuẩn, ông Warsh kiên quyết khẳng định ông sẽ bảo vệ tính độc lập của Fed trước mọi áp lực chính trị từ Nhà Trắng.

Chân dung tân Chủ tịch Fed

Ông Kevin Warsh là cựu nhân viên ngân hàng đầu tư, cố vấn kinh tế và từng là Thống đốc Fed.

Sinh ra tại TP Albany (bang New York, Mỹ), ông từng theo học tại Đại học Stanford trước khi tốt nghiệp Trường Luật Harvard.

Trước khi gia nhập Fed, ông làm việc tại Morgan Stanley và sau đó đảm nhận vai trò trợ lý kinh tế dưới thời chính quyền Tổng thống George W. Bush.

Ở tuổi 35, ông Warsh trở thành thành viên trẻ nhất trong lịch sử Hội đồng Thống đốc gồm bảy người của Fed, với nhiệm kỳ kéo dài từ năm 2006 đến 2011.

Trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008, ông làm việc sát cánh cùng Chủ tịch Fed khi đó là ông Ben Bernanke và đóng vai trò là một trong những cầu nối quan trọng nhất giữa ngân hàng trung ương và Phố Wall.

Ông rời Fed sau những bất đồng về chính sách tiền tệ và từng lên tiếng chỉ trích các chương trình mua trái phiếu quy mô lớn của cơ quan này.

Những năm gần đây, ông Warsh nổi lên như một tiếng nói chỉ trích mạnh mẽ nhắm vào Fed dưới thời ông Jerome Powell. Ông cáo buộc giới chức hoạch định chính sách đã xử lý sai lầm tình trạng lạm phát thời kỳ hậu đại dịch.

Hiện tại, ông công tác tại Viện nghiên cứu Hoover thuộc Đại học Stanford và có mối liên hệ mật thiết với Công ty đầu tư Duquesne Family Office của tỉ phú Stanley Druckenmiller.

Ông Warsh kết hôn với bà Jane Lauder, ái nữ của gia tộc thừa kế đế chế mỹ phẩm Ronald Lauder - một nhà tài trợ lớn của đảng Cộng hòa.

Trong các phiên điều trần phê chuẩn, các Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ đã chỉ trích ông Warsh về việc kê khai tài sản không đầy đủ liên quan các khoản đầu tư được cho là trị giá hơn 100 triệu USD, bao gồm cổ phần tại SpaceX và Polymarket.

Tầm nhìn của ông Warsh

Trong những bình luận đưa ra trước Ủy ban Ngân hàng Thượng viện hồi tháng 4, ông Warsh đã phác thảo tầm nhìn về một Fed có xu hướng ít can thiệp hơn, tiết chế việc phát tín hiệu hơn và sẵn sàng tạo bất ngờ cho thị trường.

Nếu tầm nhìn này trở thành hiện thực, nó sẽ định hình lại toàn diện cách thức Fed tương tác với thị trường trên bốn phương diện cốt lõi, theo chuyên trang tài chính Fidelity Investment.

Thứ nhất, giảm thiểu sự can thiệp vào thị trường. Kể từ sau cuộc Khủng hoảng Tài chính Toàn cầu 2008, Fed liên tục can thiệp mạnh vào thị trường thông qua việc mua chứng khoán bảo đảm bằng thế chấp (MBS) và trái phiếu kho bạc, con số này lên hơn 4.000 tỉ USD trong đại dịch COVID-19.

Trụ sở Fed. Ảnh: Lance Nelson/UPENN

Tuy nhiên, ông Warsh cho rằng những biện pháp khẩn cấp này đang bị sử dụng quá thường xuyên. Theo ông, khi Fed trở thành “người chơi quá lớn” trên thị trường, giá tài sản có thể bị bóp méo, thậm chí bị đẩy lên quá cao. Điều này thường mang lại lợi ích nhiều hơn cho nhóm giàu có sở hữu nhiều tài sản tài chính.

Ông Warsh cũng lo ngại việc Fed mua trái phiếu chính phủ có thể khiến dư luận nghĩ rằng ngân hàng trung ương đang gián tiếp hỗ trợ chính phủ vay nợ và bù đắp thâm hụt ngân sách.

Vì vậy, theo quan điểm của ông, Fed nên hạn chế dùng các biện pháp can thiệp khẩn cấp nói trên, và thay vào đó chủ yếu điều hành nền kinh tế bằng công cụ truyền thống là lãi suất.

Thứ hai, giảm việc phát tín hiệu định hướng cho thị trường. Trong nhiều năm qua, cơ quan này ngày càng minh bạch hơn thông qua họp báo định kỳ và công bố dự báo lãi suất, khiến giới đầu tư thường xuyên dự đoán trước các bước đi chính sách.

Tuy nhiên, ông Kevin Warsh cho rằng thị trường đang phụ thuộc quá nhiều vào các thông điệp từ Fed. Theo góc nhìn của ông, việc phác thảo trước lộ trình tương lai có thể trở thành "vòng kim cô" trói buộc chính Fed - ép buộc cơ quan này phải hiện thực hóa những kỳ vọng mà chính họ đã vạch ra.

Thứ ba, ưu tiên quyết định linh hoạt, chấp nhận tranh luận nội bộ gay gắt. Ông Warsh cho rằng Fed hiện thường phát tín hiệu và định hình quyết định từ trước các cuộc họp, khiến quá trình điều hành thiếu linh hoạt.

Ông ủng hộ việc chỉ đưa ra quyết định vào thời điểm họp để phản ứng nhanh hơn với biến động kinh tế. Đồng thời, ông cũng chỉ trích văn hóa quá đề cao sự đồng thuận trong Fed, thay vào đó muốn có nhiều tranh luận thẳng thắn và sôi nổi hơn giữa các quan chức.

Thứ tư, giảm sự phụ thuộc vào các chỉ số lạm phát toàn phần, chẳng hạn như Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE).

Ông Warsh cho rằng các dữ liệu này chủ yếu phản ánh quá khứ nên có thể khiến Fed phản ứng chậm với biến động kinh tế.

Thay vào đó, ông muốn Fed chú trọng hơn tới các thước đo lạm phát mới và các phân tích mang tính dự báo, tập trung vào những xu hướng dài hạn như công nghệ và năng suất để định hướng chính sách sớm hơn.