TP.HCM rà soát toàn diện hệ thống chiếu sáng, tủ điện... đề phòng rò rỉ điện 27/10/2025 18:50

(PLO)- Sau sự cố rò rỉ điện ở TP Cần Thơ khiến hai trẻ em thiệt mạng, Sở Xây dựng TP.HCM đề nghị các đơn vị khẩn trương kiểm tra toàn diện hệ thống chiếu sáng công cộng, tủ điện, trụ đèn, dây dẫn điện...

Sở Xây dựng TP.HCM vừa có văn bản đề nghị các đơn vị có liên quan tăng cường rà soát, đảm bảo an toàn hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị, phòng ngừa các sự cố trong mùa mưa, ngập nước trên địa bàn TP.HCM.

Theo Sở Xây dựng, vừa qua tại TP Cần Thơ đã xảy ra sự cố rò rỉ điện từ trụ đèn chiếu sáng trong khu vực công viên bị ngập nước khiến hai trẻ em tử vong tại chỗ.

Sự việc gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, cho thấy nguy cơ mất an toàn hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị trong điều kiện mưa lớn, ngập nước nếu không được kiểm tra, bảo trì thường xuyên.

Khu vực 2 em học sinh bị điện giật tử vong do rò rỉ điện ở công viên tại TP Cần Thơ tối 23-10. Ảnh: HD

Để chủ động phòng ngừa, không để xảy ra sự cố tương tự trên địa bàn TP.HCM, Sở Xây dựng đề nghị:

Các đơn vị quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật theo địa bàn phụ trách khẩn trương kiểm tra toàn diện hệ thống chiếu sáng công cộng, tủ điện, trụ đèn, dây dẫn điện, hệ thống nối đất, cây xanh, hố ga thoát nước, đặc biệt tại các công viên, khu vui chơi, khu dân cư thấp trũng, tuyến đường thường xuyên ngập nước.

Đồng thời tạm ngưng sử dụng hoặc cô lập khu vực có nguy cơ gây nguy hiểm cho người dân, xử lý khẩn cấp các vị trí có dấu hiệu rò rỉ điện, không đảm bảo an toàn.

UBND các xã, phường, đặc khu trên địa bàn TP chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc liên quan khẩn trương tổ chức kiểm tra. Trong đó cần lắp đặt biển cảnh báo, rào chắn tại khu vực nguy cơ cao, thông tin cảnh báo rộng rãi để người dân, phụ huynh không cho trẻ em vui chơi tại khu vực ngập nước, gần trụ đèn hoặc tủ điện.

Song song đó, thiết lập đường dây nóng tiếp nhận phản ánh sự cố hạ tầng kỹ thuật và công khai trên các phương tiện thông tin, cổng thông tin điện tử của địa phương.

Sở Xây dựng cũng đề nghị các đơn vị, địa phương xây dựng kịch bản ứng phó khẩn cấp khi xảy ra sự cố rò điện, cây đổ, chiếu sáng hư hỏng, ngập nước.

Các đơn vị cần phân công rõ người trực, người xử lý, phối hợp với điện lực, phòng cháy chữa cháy và công an địa phương khi có sự cố. Báo cáo phương án và kết quả rà soát về Sở Xây dựng trước ngày 28-10 để tổng hợp, tham mưu UBND TP chỉ đạo.