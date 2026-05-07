Công an truy xét nhóm thanh thiếu niên mang ba chĩa diễu phố 07/05/2026 15:46

(PLO)- Công an tỉnh Khánh Hòa cùng công an các phường ở Nha Trang đã truy xét, đưa tám thanh thiếu niên lên làm việc liên quan vụ đi xe máy, cầm hung khí diễu phố.

Ngày 7-5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa phối hợp với công an các phường Bắc Nha Trang, Tây Nha Trang, Nha Trang truy xét và triệu tập tám thanh thiếu niên có hành vi gây rối trật tự công cộng.

Nghi phạm cầm ba chĩa ngồi sau xe máy diễu phố. Ảnh: QH

Thông tin ban đầu, khoảng 3 giờ ngày 6-5, nhóm tám thanh thiếu niên đi trên bốn xe máy, mang theo cây ba chĩa tụ tập cùng một nhóm 10 người khác tại khu vực Mả Vòng, phường Tây Nha Trang. Khi thấy hai thanh niên cầm kiếm chạy xe máy ngang qua, cho rằng bị thách thức nên cả hai nhóm đã đuổi theo.

Khi đến đoạn đường D30 thuộc phường Tây Nha Trang thì đuổi kịp. Tại đây, cả hai nhóm đã lao vào đánh hai thanh niên nói trên.

Qua truy xét, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với công an các phường đưa tám thanh thiếu niên về trụ sở, đồng thời thu giữ một cây ba chĩa và hai xe máy.

Cơ quan công an đã lập biên bản, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ hai xe máy trên về hành vi giao xe cho người chưa đủ điều kiện.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nhóm thanh thiếu niên về hành vi gây rối trật tự công cộng, đồng thời truy tìm các nghi phạm liên quan.