Agribank - Dòng vốn bền bỉ, điểm tựa vững chắc cho người dân và doanh nghiệp 20/04/2026 08:39

(PLO)- Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng xanh, số và bền vững, vai trò của hệ thống ngân hàng với tư cách là kênh dẫn vốn chủ lực ngày càng trở nên quan trọng.

Trong tiến trình đó, Agribank khẳng định vai trò là định chế tài chính trụ cột, với quy mô hoạt động và việc định hướng, phân bổ hiệu quả dòng vốn vào các lĩnh vực ưu tiên, đặc biệt là khu vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn và khu vực sản xuất kinh doanh.

Dòng vốn xuyên suốt - nền tảng cho phát triển “Tam nông”

Ra đời trong bối cảnh đất nước bước vào thời kỳ đổi mới, Agribank mang trên mình sứ mệnh cung ứng vốn và dịch vụ ngân hàng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Trải qua gần bốn thập kỷ hình thành và phát triển, dòng vốn tín dụng của Agribank luôn duy trì tính liên tục, ổn định và mở rộng, trở thành nguồn lực quan trọng thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng hiện đại, hiệu quả.

Với mạng lưới hoạt động rộng khắp toàn quốc, hiện diện sâu rộng tới cả vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới, hải đảo, dòng vốn tín dụng của Agribank hiện đã phủ kín 100% số xã trên cả nước. Không chỉ đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh, nguồn vốn ấy còn góp phần cải thiện sinh kế, nâng cao thu nhập và từng bước thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng miền, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội một cách bao trùm và bền vững.

Đồng hành cùng doanh nghiệp - tạo lực đẩy cho khu vực sản xuất kinh doanh

Bên cạnh vai trò chủ lực trong lĩnh vực “Tam nông”, Agribank còn là đối tác tin cậy của cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã và hộ sản xuất kinh doanh. Với chính sách tín dụng linh hoạt, phù hợp với đặc thù từng ngành nghề và địa bàn, Agribank đã tạo điều kiện cho hàng trăm nghìn doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn kịp thời, phục vụ mở rộng sản xuất, đổi mới công nghệ và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Agribank hướng dòng vốn vào lĩnh vực nông nghiệp xanh.

Không chỉ cung ứng vốn, Agribank còn đồng hành cùng doanh nghiệp thông qua các giải pháp tài chính tổng thể như tư vấn phương án sản xuất kinh doanh, cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giảm lãi suất, đơn giản hóa thủ tục vay vốn. Cách tiếp cận này giúp doanh nghiệp không chỉ vượt qua khó khăn trước mắt mà còn nâng cao khả năng thích ứng và phát triển bền vững.

Định hướng dòng vốn xanh - thúc đẩy phát triển bền vững

Trong bối cảnh yêu cầu phát triển bền vững ngày càng trở nên cấp thiết, Agribank chủ động định hướng dòng vốn tín dụng vào các lĩnh vực xanh, thân thiện với môi trường, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu tăng trưởng xanh của quốc gia.

Nhiều chương trình tín dụng quy mô lớn đã được triển khai như chương trình cho vay phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch; chương trình tín dụng dành cho các dự án xanh và các ngành kinh tế trọng điểm; chương trình tín dụng ưu đãi cho khách hàng cá nhân đầu tư vào các mô hình sản xuất thân thiện môi trường.

Nền tảng công nghệ - nâng cao hiệu quả dẫn vốn và tài chính toàn diện

Song hành với việc mở rộng quy mô tín dụng, Agribank xác định chuyển đổi số không chỉ là xu hướng tất yếu mà còn là động lực then chốt để nâng cao hiệu quả hoạt động, tối ưu hóa quy trình và gia tăng chất lượng dịch vụ. Trên cơ sở đó, Agribank từng bước đầu tư, hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin, xây dựng hệ sinh thái ngân hàng số đồng bộ, xử lý khoảng 60 triệu giao dịch mỗi ngày, phần lớn được thực hiện tự động trên các nền tảng số, hướng tới mô hình ngân hàng hiện đại, lấy khách hàng làm trung tâm.

Hiện nay, Agribank đang quản lý dữ liệu của hàng chục triệu khách hàng, đồng thời phát triển hệ sinh thái dịch vụ ngân hàng số với hàng trăm tiện ích, đáp ứng đa dạng nhu cầu từ thanh toán, chuyển tiền, tiết kiệm đến các dịch vụ tài chính cá nhân và doanh nghiệp.

Khẳng định vai trò trụ cột trong giai đoạn phát triển mới

Bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu tăng trưởng nhanh và bền vững, Agribank tiếp tục khẳng định vai trò là ngân hàng thương mại Nhà nước giữ vị trí trụ cột trong cung ứng vốn cho nền kinh tế, đồng hành chặt chẽ cùng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước trong thực thi chính sách tiền tệ và tín dụng. Trên cơ sở đó, Agribank định hướng phân bổ nguồn vốn tập trung vào khu vực sản xuất kinh doanh qua đó góp phần thúc đẩy tăng trưởng thực chất, tạo việc làm và giữ ổn định kinh tế vĩ mô.

Phát huy thế mạnh truyền thống, Agribank tiếp tục giữ vai trò chủ lực trong đầu tư phát triển “Tam nông”, đồng thời chủ động mở rộng tín dụng vào các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao như công nghiệp chế biến, hạ tầng, năng lượng, kinh tế số và tín dụng xanh.

Agribank xây dựng hệ sinh thái ngân hàng số đồng bộ, hướng tới mô hình ngân hàng hiện đại, lấy khách hàng làm trung tâm.

Dòng vốn của Agribank không chỉ là nguồn lực tài chính mà còn là công cụ điều tiết, dẫn dắt và lan tỏa các mục tiêu phát triển của nền kinh tế. Được hình thành từ sứ mệnh phục vụ “Tam nông”, được củng cố qua quá trình đổi mới và được định hướng bởi yêu cầu phát triển bền vững, dòng vốn ấy đã và đang trở thành điểm tựa tin cậy cho người dân và doanh nghiệp. Trong bối cảnh nền kinh tế nhiều biến động, chính sự ổn định, nhất quán và định hướng đúng đắn của dòng vốn Agribank tiếp tục góp phần giữ vững nền tảng tăng trưởng, tạo dư địa và động lực cho phát triển kinh tế - xã hội trong dài hạn.