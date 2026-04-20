Thẻ Lộc Việt Agribank – Giải pháp tài chính góp phần đẩy lùi tín dụng đen tại nông thôn 20/04/2026 15:26

Thẻ Lộc Việt được triển khai nhằm hiện thực hóa chủ trương thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, đồng thời góp phần quan trọng trong việc hạn chế và đẩy lùi nạn tín dụng đen tại khu vực nông thôn.

Mở kênh tiếp cận tín dụng an toàn

Với lợi thế mạng lưới rộng khắp cùng sự am hiểu đặc thù địa bàn, Ngân hàng Agribank đã đưa thẻ Lộc Việt đến gần hơn với người dân, đặc biệt là các hộ sản xuất, tiểu thương và người lao động. Sản phẩm không chỉ cung cấp một phương thức thanh toán hiện đại mà còn mở ra kênh tiếp cận tín dụng chính thức, minh bạch, giúp người dân không phải tìm đến các nguồn vay không chính thống với nhiều rủi ro.

Theo đó, Thẻ Lộc Việt Agribank cho phép khách hàng chủ động chi tiêu với hạn mức tín dụng lên tới 100 triệu đồng, đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng thiết yếu. Mức lãi suất cạnh tranh 15%/năm, đặc biệt chỉ tính lãi quá hạn sau 03 kỳ sao kê liên tiếp, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng trong quá trình sử dụng. Tỷ lệ thanh toán tối thiểu chỉ 2% dư nợ cùng thời gian miễn lãi tối đa 55 ngày càng gia tăng tính linh hoạt.

Thông qua việc cung cấp nguồn vốn hợp pháp, dễ tiếp cận và chi phí hợp lý, Agribank đang từng bước “kéo” người dân ra khỏi vòng xoáy tín dụng đen. Khi có thể tiếp cận tín dụng ngân hàng một cách thuận tiện, người dân sẽ hạn chế phụ thuộc vào các kênh vay nóng, qua đó giảm thiểu rủi ro tài chính và các hệ lụy xã hội.

Nhiều ưu đãi vượt trội

Bên cạnh đó, Agribank còn triển khai nhiều chương trình ưu đãi thiết thực nhằm khuyến khích khách hàng sử dụng thẻ. Từ nay đến hết ngày 30-11-2026 (hoặc đến khi hết ngân sách chương trình), khách hàng sử dụng thẻ tín dụng Lộc Việt Agribank để thanh toán hàng hóa, dịch vụ sẽ được hoàn tiền lên tới 8% giá trị giao dịch, tối đa 600.000 đồng/tháng/thẻ. Chính sách này không chỉ mang lại lợi ích kinh tế trực tiếp mà còn góp phần thúc đẩy thói quen thanh toán không dùng tiền mặt trong cộng đồng.

Đồng thời, Agribank triển khai chương trình “Thẻ Agribank – Nâng tầm hành trình”, theo đó khách hàng sở hữu thẻ tín dụng Lộc Việt có tổng chi tiêu từ 5 triệu đồng trở lên sẽ được tặng lượt sử dụng phòng chờ sân bay, mang đến trải nghiệm tiện nghi và đẳng cấp hơn trong mỗi chuyến đi.

Ngoài ra, khách hàng còn được hưởng nhiều ưu đãi hấp dẫn như miễn phí phát hành thẻ, miễn phí thường niên năm đầu và miễn phí chuyển tiền. Đặc biệt, thông qua ứng dụng Agribank Plus, khách hàng có thể thanh toán dư nợ thẻ trực tiếp, theo dõi chi tiêu, chủ động quản lý tài chính và dễ dàng điều chỉnh hạn mức giao dịch mọi lúc, chỉ với vài thao tác trên điện thoại. Điều này không chỉ mang lại sự tiện lợi mà còn góp phần hình thành thói quen tài chính hiện đại, minh bạch và an toàn trong mọi giao dịch.

Với vai trò chủ lực đầu tư phát triển “Tam nông”, thẻ Lộc Việt Agribank không chỉ là một sản phẩm ngân hàng mà còn là công cụ hỗ trợ phát triển kinh tế hộ gia đình, góp phần xây dựng hệ sinh thái tài chính lành mạnh. Qua đó, Agribank tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong việc thúc đẩy tài chính toàn diện, đồng hành cùng người dân nông thôn và góp phần đẩy lùi tín dụng đen một cách bền vững.