Kiều hối hạ nhiệt, chiến lược giữ vốn của ngân hàng lộ diện 21/04/2026 08:01

(PLO)- Kiều hối giảm mạnh đầu năm 2026 phản ánh áp lực kinh tế toàn cầu song cuộc đua số hóa và chiến lược dài hạn của ngân hàng đang mở ra hướng đi mới cho dòng tiền này tại Việt Nam.

Bà Trần Thị Ngọc Liên, Phó Giám đốc NHNN Chi nhánh TP.HCM, cho biết kiều hối chuyển qua các tổ chức tín dụng và tổ chức kinh tế trên địa bàn trong quý I-2026 đạt hơn 2 tỉ USD, giảm 15,6% so với quý trước và giảm 16,9% so với cùng kỳ năm 2025.

​Dịch vụ số lên ngôi

​Lý giải về nguyên nhân kiều hối giảm, bà Liên cho biết mức giảm của kiều hối phản ánh tác động từ nhiều phía trong bối cảnh kinh tế quốc tế, trong nước và các yếu tố địa chính trị.

Trong đó, kinh tế thế giới phục hồi chậm và chưa ổn định đã ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập của người Việt Nam ở nước ngoài. Lạm phát tại nhiều quốc gia vẫn ở mức cao, chi phí sinh hoạt gia tăng.

​Trong bối cảnh đó, các ngân hàng vẫn đẩy mạnh tìm kiếm giải pháp để thu hút và giữ dòng kiều hối. Gần đây, VPBank mở rộng hợp tác với Western Union, triển khai dịch vụ nhận tiền kiều hối vào ví điện tử và tài khoản ngân hàng theo thời gian thực.

​Động thái này diễn ra trong bối cảnh dòng tiền kiều hối tiếp tục giữ vai trò quan trọng đối với nền kinh tế, trong khi nhu cầu chuyển – nhận tiền xuyên biên giới đang dịch chuyển rõ rệt sang các kênh số. Sự gia tăng của nhóm khách hàng trẻ với thói quen ưu tiên tiện ích công nghệ, tốc độ xử lý nhanh và khả năng giao dịch mọi lúc, mọi nơi, đang thúc đẩy các tổ chức tài chính đẩy mạnh số hóa dịch vụ.

​Theo đó, dịch vụ mới cho phép người nhận tại Việt Nam nhận tiền từ nước ngoài trực tiếp vào ví điện tử hoặc tài khoản ngân hàng mà không cần đến điểm giao dịch.

​Dịch vụ cho phép người nhận linh hoạt lựa chọn phương thức nhận tiền. Cụ thể, tiền có thể được chuyển trực tiếp vào tài khoản ngân hàng trong nước bằng đồng Việt Nam. Ngoài ra, kênh ví điện tử cũng được tích hợp, giúp người dùng nhận tiền gần như ngay lập tức mà không cần qua điểm giao dịch.

Một hoạt động giao dịch. Ảnh minh họa

Trước đó, cuối tháng 3, ngân hàng số Cake by VPBank đã đưa vào khai thác dịch vụ nhận tiền quốc tế Cake GlobalX trên diện rộng, cho phép tất cả người dùng của ngân hàng số này tại Việt Nam nhận tiền từ nước ngoài và tiền được chuyển thẳng vào tài khoản trong ngày.

Giải pháp này mở rộng thêm lựa chọn nhận tiền xuyên biên giới trực tiếp qua ngân hàng số, giúp đơn giản hóa quy trình vốn trước đây phụ thuộc vào nhiều nền tảng trung gian.

​Cake GlobalX hướng tới tháo gỡ các điểm nghẽn trong thanh toán xuyên biên giới khi cho phép người dùng đăng ký nhanh và nhận thông tin tài khoản để kết nối trực tiếp với các sàn thương mại điện tử quốc tế chỉ trong vài phút, qua đó cắt giảm các khâu trung gian phát sinh chi phí.

​Giải pháp hỗ trợ tới 10 loại ngoại tệ phổ biến (USD, CAD, GBP, EUR…), giúp người dùng tiếp nhận doanh thu từ nền tảng quốc tế và quy đổi sang VND trong ngày với mức tỉ giá cạnh tranh.

​Ông Nguyễn Hữu Quang, Tổng giám đốc ngân hàng số Cake by VPBank, cho biết việc triển khai các nền tảng mới là bước đi tiếp theo trong chiến lược mở rộng dịch vụ tài chính số, hướng tới đáp ứng nhu cầu kết nối dòng tiền xuyên biên giới của người dùng Việt Nam.

Trong đó, ngân hàng đặt trọng tâm vào việc đơn giản hóa những quy trình vốn phức tạp, nâng cao trải nghiệm với tiêu chí thuận tiện và minh bạch. Đồng thời, hợp tác chiến lược với đối tác quốc tế cũng tạo nền tảng để ngân hàng tự tin mở rộng hoạt động ra thị trường khu vực.

​Kiều hối chuyển hướng sang vốn dài hạn

​Chiến lược kiều hối của nhiều ngân hàng đang có sự chuyển hướng đáng chú ý, từ việc chạy theo ưu đãi ngắn hạn sang gắn với các mục tiêu phát triển bền vững.

Thay vì chỉ thu hút dòng tiền, các nhà băng bắt đầu mở rộng liên kết với tổ chức và cộng đồng kiều bào, định hướng nguồn kiều hối vào những lĩnh vực tạo giá trị dài hạn như tài chính xanh, sản xuất kinh doanh và phát triển địa phương.

​Trong xu hướng này, một số ngân hàng đã chủ động xây dựng các chương trình kết nối nguồn lực kiều bào với các dự án bền vững. Chẳng hạn, Nam A Bank tăng cường các hoạt động hướng dòng vốn kiều hối vào lĩnh vực tài chính xanh, qua đó góp phần thúc đẩy mục tiêu phát triển kinh tế theo hướng bền vững.

​Không dừng ở việc nâng cấp dịch vụ, nhiều ngân hàng đang đẩy mạnh kế hoạch hiện diện thông qua việc thành lập ngân hàng thành viên. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm vừa thu hút dòng vốn ngoại, vừa tăng khả năng chống chịu của hệ thống tài chính trước biến động toàn cầu.

​Xu hướng này đang lan rộng trong toàn ngành. TPBank hiện đang nghiên cứu phương án thành lập một ngân hàng thành viên tại TP.HCM. Tại Đại hội cổ đông 2026, Nam A Bank đã được cổ đông thông qua chủ trương tương tự. Trong khi đó, theo tài liệu đại hội thường niên mới công bố, Vietcombank dự kiến trình cổ đông kế hoạch thành lập ngân hàng con. Hay như VietinBank cũng đang nghiên cứu phương án thành lập ngân hàng con hoặc pháp nhân phù hợp.

​Ông Trần Khải Hoàn, Tổng giám đốc Nam A Bank, cho biết ngân hàng đặt mục tiêu nâng cao khả năng tiếp cận nguồn vốn quốc tế, đồng thời đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ tài chính nhằm đáp ứng nhu cầu giao dịch xuyên biên giới ngày càng tăng của doanh nghiệp và cá nhân.

​Ông Nguyễn Hưng, Tổng Giám đốc TPBank, nhìn nhận việc thành lập ngân hàng con về bản chất tương đương với việc thiết lập một pháp nhân 100% vốn ở nước ngoài nhưng được đặt tại Việt Nam, vận hành theo cơ chế riêng biệt.

​Theo ông, mô hình này đi kèm với khung chính sách vượt trội so với thông lệ, song cũng có những giới hạn nhất định. Ở chiều tích cực, đây là kênh quan trọng để thu hút đầu tư và thúc đẩy dòng vốn quốc tế vào Việt Nam.

Với cơ chế tách biệt cũng góp phần tạo lớp đệm, hạn chế tác động lan truyền từ biến động bên ngoài đến nền kinh tế và điều hành chính sách tiền tệ trong nước. Trên nền tảng đó, các ngân hàng có thêm dư địa tham gia những dịch vụ mới như thực hiện đầu tư ra nước ngoài hay chuyển đổi ngoại tệ thuận tiện hơn.

​Ở chiều ngược lại, sự quan tâm của nhà đầu tư ngoại đang gia tăng rõ nét, thể hiện qua lượng vốn cam kết đổ vào Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam đã vượt 19 tỉ USD. Tuy vậy, để dòng vốn này thực sự được giải ngân và đi vào vận hành, vẫn cần thêm thời gian hoàn thiện khung pháp lý và cơ chế hoạt động.