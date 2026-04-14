Học viện Ngân hàng có tân giám đốc 14/04/2026 17:32

Ngày 14-4, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố quyết định bổ nhiệm PGS.TS Bùi Hữu Toàn giữ chức vụ Giám đốc Học viện Ngân hàng.

Thời hạn giữ chức vụ là năm năm kể từ ngày 15-4.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Đức Ấn đánh giá đây là sự ghi nhận đối với năng lực, kinh nghiệm cũng như những đóng góp của ông Toàn trong suốt quá trình công tác.

Ông Ấn ghi nhận Học viện Ngân hàng thời gian qua đã đào tạo được đội ngũ nhân lực đông đảo, có chất lượng cho ngành ngân hàng và nhiều lĩnh vực khác của nền kinh tế.

Trong bối cảnh hệ thống các tổ chức tín dụng ngày càng mở rộng, nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao là rất lớn, học viện cần tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong việc cung ứng nguồn lực này. Học viện cần tiếp tục phát huy vị thế là cơ sở đào tạo chuyên sâu, không chỉ đáp ứng yêu cầu của ngành ngân hàng mà còn góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển then chốt của quốc gia.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng đề nghị Học viện Ngân hàng rà soát, đánh giá mô hình tổ chức nhằm bảo đảm hoạt động hợp lý, nâng cao hiệu quả trong giai đoạn mới; tăng cường gắn kết giữa học tập và thực hành, đẩy mạnh phối hợp với các ngân hàng thương mại để xây dựng đội ngũ chuyên viên có chuyên môn sâu.

Là cơ sở đào tạo chuyên biệt, Học viện Ngân hàng phải chú trọng nghiên cứu khoa học theo hướng thực chất để tham mưu, phản biện chính sách, đóng góp vào sự phát triển của ngành tài chính ngân hàng và kinh tế đất nước.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Đức Ấn trao quyết định bổ nhiệm cho PGS.TS Bùi Hữu Toàn. Ảnh: NTCC

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Giám đốc Học viện Ngân hàng Bùi Hữu Toàn cam kết nỗ lực hết mình, cùng tập thể nhà trường đoàn kết hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ. Tân Giám đốc nhấn mạnh mục tiêu nâng tầm học viện toàn diện từ nhận thức đến trách nhiệm của mỗi cán bộ, giảng viên.

Trọng tâm thời gian tới là đổi mới chương trình đào tạo theo mô hình lý thuyết gắn liền thực hành, tăng cường kết nối với các ngân hàng thương mại. Học viện sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại, chuyển đổi số trong giảng dạy và quản lý để trở thành cơ sở giáo dục uy tín, phục vụ hiệu quả các định hướng của Ngân hàng Nhà nước.

PGS.TS Bùi Hữu Toàn sinh năm 1975, quê ở Hải Dương cũ, là tiến sĩ ngành Luật. Ông có bề dày kinh nghiệm với hơn 13 năm công tác tại Học viện Ngân hàng, bắt đầu từ năm 1999. Sau đó, ông chuyển sang công tác tại Ngân hàng Nhà nước, từng giữ chức Trưởng phòng Tổng hợp - Vụ Tổ chức cán bộ và đảm nhiệm chức vụ Phó chánh Văn phòng Ngân hàng Nhà nước.

Năm 2018, ông được điều động giữ chức quyền Hiệu trưởng Đại học Ngân hàng TP.HCM và được bổ nhiệm chính thức hơn một năm sau đó. Đến năm 2021, ông trở lại Học viện Ngân hàng đảm nhận cương vị Chủ tịch Hội đồng học viện trước khi được bổ nhiệm làm Giám đốc Học viện Ngân hàng.