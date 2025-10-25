Xã cửa ngõ TP.HCM về miền Tây hướng đến thành trung tâm Logistics mới 25/10/2025 18:51

(PLO)- Xã cửa ngõ TP.HCM về miền Tây của tỉnh Tây Ninh hướng đến phát triển siêu nút giao Vành đai 3 trở thành điểm sáng logistics và đô thị hiện đại.

Ngày 25-10, Đảng ủy – UBND xã Mỹ Yên (Tây Ninh) tổ chức chương trình “Gặp gỡ giữa doanh nghiệp và chính quyền kết nối – đồng hành – phát triển” lần thứ I, thu hút đông đảo doanh nghiệp và lãnh đạo tỉnh tham dự. Đây là xã cửa ngõ TP.HCM về miền Tây và 1 trong 10 xã trọng điểm của tỉnh Tây Ninh.

Ông Lê Thành Út, Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Yên phát biểu tại chương trình. Ảnh: HUỲNH DU

Theo ông Lê Thành Út, Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Yên, xã được hình thành từ sự hợp nhất của ba xã Mỹ Yên, Phước Lợi và Long Hiệp (huyện Bến Lức, Long An cũ).

Với vị trí chiến lược, Mỹ Yên hội tụ hàng loạt tuyến giao thông huyết mạch quốc gia như Quốc lộ 1, cao tốc Bến Lức – Long Thành, cao tốc TP.HCM – Trung Lương – Cần Thơ – Cà Mau và Vành đai 3 TP.HCM, tạo thế kết nối đa chiều trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Xã cửa ngõ TP.HCM về miền Tây có 881 doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn. Ảnh: HD



Hiện địa phương có 881 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp, xây dựng và dịch vụ. Nhiều đơn vị mở rộng quy mô nhờ lợi thế gần TP.HCM và hạ tầng giao thông liên vùng đang hoàn thiện.

Các dự án trọng điểm như ĐT.830E, ĐT.830C, khu dân cư Gò Đen 2, Phước Lợi – Hải Sơn và Dự án thành phần 8 – Vành đai 3 TP.HCM đang được đẩy nhanh tiến độ, tạo cú hích lớn cho phát triển đô thị – công nghiệp.

Siêu nút giao kết nối Vành đai 3 với cao tốc TP.HCM - Trung Lương - cao tốc Bến Lức - Long Thành và Vành đai 4. Ảnh: HUỲNH DU

Ông Út cho biết xã định hướng phát triển vùng quanh siêu nút giao Vành đai 3 – cao tốc TP.HCM – Trung Lương – Bến Lức – Long Thành – Vành đai 4 thành khu thương mại – dịch vụ và trung tâm giao thương hiện đại, gắn với khu dân cư phục vụ công nhân và lao động kỹ thuật cao. Song song đó, xã đầu tư nâng cấp giao thông nội bộ để kết nối đến cảng Hiệp Phước, sân bay Long Thành và các khu công nghiệp trọng điểm, hướng tới hình thành trung tâm logistics cấp vùng.

Mục tiêu đến năm 2030, Mỹ Yên phấn đấu vào top 10 địa phương có quy mô kinh tế lớn nhất Tây Ninh, thu nhập bình quân đạt 105 triệu đồng/người/năm, trong đó logistics và thương mại được xác định là động lực chủ đạo.

Ông Nguyễn Quốc Hùng, Chủ tịch UBND xã Mỹ Yên tiếp thu, giải đáp các nội dung doanh nghiệp ý kiến. Ảnh: HUỲNH DU

Tại buổi gặp gỡ, nhiều doanh nghiệp kiến nghị tháo gỡ khó khăn về tuyển dụng lao động, đấu thầu, cấp điện,bồi thường và giải phóng mặt bằng. Đại diện chính quyền khẳng định sẽ đồng hành, cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh cải cách hành chính để doanh nghiệp yên tâm phát triển lâu dài.

Đến dự Ông Lê Thành Trí, Chánh Văn phòng, người phát ngôn của UBND tỉnh Tây Ninh, đánh giá cao tiềm năng phát triển của địa phương – nơi được ví như nút giao của các nút giao thông.

Ông Lê Thành Trí, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn của UBND tỉnh Tây Ninh phát biểu tại chương trình. Ảnh: HUỲNH DU

Ông Trí cho biết, Chính phủ vừa giao thêm chỉ tiêu 2.000 căn nhà ở xã hội cho Tây Ninh, nâng tổng lên 10.000 căn đến năm 2030, là cơ hội lớn để Mỹ Yên bổ sung vào danh mục dự án ưu tiên đầu tư, góp phần hoàn thiện hạ tầng an sinh và thu hút dân cư, lao động về sinh sống.

Từ siêu nút giao Vành đai 3 TP.HCM quan trọng kết nối liên vùng, Mỹ Yên đang vươn mình trở thành điểm nhấn phát triển kinh tế – thương mại – dịch vụ hiện đại, mở ra hướng phát triển bền vững cho tỉnh Tây Ninh và khu vực Tây Nam TP.HCM.