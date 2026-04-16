Khởi tố giám đốc công ty ở Đồng Nai có hành vi trốn thuế 16/04/2026 20:33

(PLO)- Giám đốc Công ty TNHH Châu Kiệt An ở Đồng Nai đã bị khởi tố, bắt giam về tội trốn thuế thông qua thủ đoạn bán hàng hóa nhưng không xuất hóa đơn.

Ngày 16-4, thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai, Cơ quan An ninh điều tra tỉnh này đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Minh Tiến (37 tuổi, giám đốc Công ty TNHH Châu Kiệt An tại ấp Bến Cam, xã Nhơn Trạch) về tội trốn thuế.

Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn.

Cơ quan An ninh điều tra thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Minh Tiến. Ảnh: ANKT

Theo điều tra ban đầu, quá trình điều hành hoạt động kinh doanh, bị can Minh đã chỉ đạo nhân viên bán một lượng lớn hàng hóa cho khách hàng nhưng không xuất hóa đơn giá trị gia tăng theo quy định nhằm giấu doanh thu thực tế, từ đó trốn thuế. Hành vi này đã gây thất thoát cho ngân sách Nhà nước trên 1,4 tỉ đồng.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Nai xác định hành vi của bị can Minh đã đủ yếu tố cấu thành tội trốn thuế.

Hiện, đơn vị này đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án để xử lý theo quy định.