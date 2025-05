Chủ tài khoản Facebook, Tiktok trốn thuế 400 triệu đồng bị khởi tố 23/05/2025 16:34

Ngày 23-5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với LTAT (33 tuổi, trú tại TP Vũng Tàu) để điều tra về hành vi trốn thuế và buôn lậu.

Cơ quan chức năng đọc quyết định khởi tố bị can đối với LTAT. Ảnh: Cơ quan công an cung cấp.

Theo cơ quan chức năng, trong quá trình giám sát và quản lý thuế trên địa bàn TP Vũng Tàu, Đội thuế liên huyện Vũng Tàu – Côn Đảo (thuộc Chi cục Thuế khu vực XV) đã phát hiện T kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử có dấu hiệu trốn thuế nên đã phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan cho cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Sau khi điều tra, cơ quan chức năng xác định T đã đăng ký, sử dụng nhiều tài khoản bán hàng trên sàn thương mại điện tử và các trang mạng xã hội Facebook, Tiktok… để kinh doanh hàng hóa nhập từ Thái Lan về Việt Nam.

Căn cứ tài liệu thu thập được, bước đầu công an xác định từ đầu năm 2023 đến tháng 5-2025 tổng doanh thu của T bán hàng trên sàn thương mại điện tử hơn 27 tỉ đồng nhưng người này đã không kê khai, không nộp thuế theo quy định, ước hơn 400 triệu đồng.

Do đó, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với T để điều tra về hành vi trốn thuế và buôn lậu.

Thời gian tới, Đội thuế liên huyện Vũng Tàu – Côn Đảo sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng tiến hành rà soát việc thực hiện nghĩa vụ thuế đặc biệt đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử. Cùng với đó, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi trốn thuế, gian lận thuế trong thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước.