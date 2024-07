Nhiều công ty chứng khoán công bố lợi nhuận lớn 22/07/2024 15:46

Mới đây, một loạt công ty chứng khoán lớn đã công bố kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2024.

Doanh thu môi giới của nhiều công ty chứng khoán tăng khá mạnh khi giá trị giao dịch bình quân tăng. Ảnh: Báo điện tử Chính phủ

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI) công bố hợp nhất doanh thu đạt 2.368 tỉ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 1.060 tỉ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm, công ty ước đạt 4.381 tỉ đồng tổng doanh thu và 2.002 tỉ đồng lợi nhuận trước thuế, hoàn thành lần lượt 54% và 59% kế hoạch đại hội đồng cổ đông 2024 giao.

Mảng dịch vụ chứng khoán ghi nhận doanh thu gần 1.087 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng doanh thu với 47%. Nghiệp vụ môi giới, lưu ký, tư vấn đầu tư và khác đạt doanh thu 574 tỷ đồng, tăng 63% so với cùng kỳ.

Tại thời điểm 30-6-2024, công ty mẹ có tổng tài sản đạt 70.291 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu đạt gần 24.093 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm, nghiệp vụ môi giới, lưu ký và tư vấn đầu tư ghi nhận doanh thu đạt 1.038 tỷ đồng, tăng 65% so với cùng kỳ.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương (TCBS): Lợi nhuận trước thuế quý II-2024 đạt 1.612 tỉ đồng, tăng 39% so với quý I-2024 và 192% so với cùng kỳ năm ngoái.

Năm 2024, TCBS đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 3.700 tỉ đồng, với kết quả 6 tháng đầu năm 2024, lợi nhuận trước thuế của TCBS đã vượt 2.772 tỉ đồng, hoàn thành 75% kế hoạch của năm. Thu nhập thuần từ nghiệp vụ môi giới và lưu ký chứng khoán quý 2-2024 đạt 46 tỷ đồng, giảm 19% so với cùng kỳ năm ngoái.

Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.HCM (HSC): Lợi nhuận trước thuế quý II-2024 đạt 390 tỉ đồng, tăng 99% so với cùng kỳ năm 2023 và là mức cao nhất trong 11 quý liền kề gần đây.



Lũy kế 6 tháng đầu năm, HSC ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 736 tỉ đồng, tăng 110% so với cùng kỳ năm 2023, hoàn thành 51% kế hoạch năm 2024. HSC tăng trưởng ở tất cả các mảng kinh doanh. Doanh thu 6 tháng đầu năm của công ty đạt 1,581 tỉ đồng, tăng 55% so với cùng kỳ năm 2023, trong đó, doanh thu từ hoạt động môi giới chứng khoán đạt 468 tỷ đồng, tăng 72% so với cùng kỳ năm 2023.

Công ty TNHH Chứng khoán Yuanta Việt Nam: Quý II-2024, doanh thu hoạt động và lãi sau thuế lần lượt tăng 21% và 10% so với cùng kỳ. Quy mô tài sản công ty tăng 20%, nguyên nhân chính là bởi đẩy mạnh vay nợ ngắn hạn từ ngân hàng.

Trong quý II-2024, doanh thu hoạt động của Yuanta đạt trên 170 tỉ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước. Những lĩnh vực đóng góp quan trọng nhất cho doanh thu của Công ty Chứng khoán Yuanta là lãi các khoản cho vay và phải thu tăng 60% lên gần 104 tỉ đồng, bên cạnh doanh thu môi giới tăng 40% lên gần 56 tỉ đồng.

Tuy nhiên, chi phí hoạt động lại tăng đến 36%, lên gần 92 tỉ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm, Yuanta lãi sau thuế hơn 71 tỉ đồng, tăng 41% so với cùng kỳ năm 2023.

Công ty Chứng khoán Tiên phong (TPS): Lợi nhuận sau thuế quý II-2024 đạt 100 tỉ đồng, tăng 105% so với cùng kỳ năm 2023, đưa lợi nhuận nửa đầu năm nay đạt gần 176 tỉ đồng, tăng 59% so với nửa đầu năm ngoái.