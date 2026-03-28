Cầu Long Biên rào chắn, cấm lưu thông 2 tháng để sửa chữa 28/03/2026 16:47

(PLO)- Lực lượng chức năng chính thức cấm toàn bộ phương tiện lưu thông hai chiều qua cầu Long Biên trong thời gian 2 tháng để sửa chữa phần đường bộ hai bên cầu.

Từ sáng 28-3, lực lượng chức năng đã triển khai phương án phân luồng, cấm tất cả phương tiện qua cầu theo cả hai hướng từ phường Bồ Đề sang phường Hoàn Kiếm và ngược lại.

Đơn vị thi công đã hoàn tất việc dựng rào chắn cứng tại các lối ra, vào cầu. Hệ thống cửa chắn cũng được lắp đặt đồng bộ tại các điểm tiếp cận để phục vụ thi công.

Đồng thời, các đơn vị thi công đã huy động máy móc, thiết bị chuyên dụng, khẩn trương triển khai các hạng mục bảo trì, sửa chữa theo kế hoạch.

Trước đó, ngày 26-3, Sở Xây dựng Hà Nội đã thông báo phương án điều chỉnh tổ chức giao thông tạm thời trên cầu để phục vụ dự án sửa chữa.

Trong thời gian thi công, các phương tiện xe máy và xe thô sơ có nhu cầu qua sông Hồng được phân luồng sang cầu Chương Dương. Cụ thể, từ khu vực Long Biên 1, Long Biên 2, phương tiện di chuyển theo tuyến Long Biên – Xuân Quan, sau đó rẽ lên cầu Chương Dương.

Các hướng từ Yên Phụ, Hàng Đậu đi qua đường Trần Nhật Duật, lên vòng xuyến đầu cầu để sang cầu Chương Dương; trong khi đó, hướng từ Trần Quang Khải, đê 401 đi thẳng lên vòng xuyến đầu cầu để lưu thông qua cầu này.

Đáng chú ý, trong thời gian tổ chức lại giao thông, cơ quan chức năng cho phép xe đạp lưu thông hai chiều trên làn hỗn hợp của cầu Chương Dương nhằm hỗ trợ nhu cầu đi lại của người dân.

Sở Xây dựng Hà Nội cho biết sẽ theo dõi sát tình hình tổ chức giao thông, kịp thời điều chỉnh phương án phân luồng nếu phát sinh bất cập.