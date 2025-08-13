TP.HCM khởi công dự án cải tạo bờ Bắc Kênh Đôi hơn 7.300 tỉ 13/08/2025 12:41

(PLO)- Dự án cải tạo bờ Bắc Kênh Đôi không chỉ là dự án cải tạo môi trường mà còn là một công trình cải thiện dân sinh, chỉnh trang đô thị và thúc đẩy phát triển bền vững.

Sáng 13-8, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM phối hợp cùng UBND phường Chánh Hưng, UBND phường Phú Định tổ chức lễ khởi công dự án nạo vét, xây dựng hạ tầng cải tạo môi trường bờ Bắc Kênh Đôi trên địa bàn quận 8 (cũ).

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án cải tạo Bờ Bắc Kênh Đôi.

Kênh Đôi ô nhiễm nhiều năm

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Phạm Quang Tú, Chủ tịch UBND phường Chánh Hưng cho biết, dự án cải tạo bờ Bắc Kênh Đôi là một trong những công trình trọng điểm, giúp chỉnh trang đô thị, thúc đẩy phát triển hạ tầng. Dự án có ý nghĩa quan trọng trong kết nối vùng, giúp tăng cường khả năng tiếp cận các dịch vụ công cộng và cải thiện cơ sở hạ tầng.

Ông Phạm Quang Tú, Chủ tịch UBND phường Chánh Hưng phát biểu tại lễ khởi công.

Đây là dự án được chờ đợi trong nhiều năm qua, do tình trạng ô nhiễm rác thải tại đây đã kéo dài nhiều năm qua, ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân hai bên bờ.

"Dự án sẽ bao gồm các hạng mục như nạo vét, xây dựng hệ thống thoát nước, đường giao thông, vỉa hè, cây xanh, chiếu sáng, cải tạo cảnh quan đô thị và công trình phụ trợ khác. Mục tiêu là không chỉ làm sạch, mà còn tạo nên không gian công cộng văn minh, thân thiện với cộng đồng"- ông Phạm Quang Tú chia sẻ.

Dự án sẽ bao gồm các hạng mục như nạo vét, xây dựng hệ thống thoát nước, đường giao thông, vỉa hè, cây xanh...

Tại lễ khởi công, ông Bùi Xuân Cường - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM đánh giá dự án cải tạo bờ Bắc Kênh Đôi không chỉ là dự án kỹ thuật, môi trường, mà còn là một công trình cải thiện dân sinh, chỉnh trang đô thị và thúc đẩy phát triển bền vững.

Ông Bùi Xuân Cường - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu tại lễ khởi công dự án cải tạo bờ Bắc Kênh Đôi.

Trong thời gian vừa qua, đối với dự án bờ Bắc Kênh Đôi, các đơn vị đã thực hiện tốt công tác liên quan như quy hoạch, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để triển khai dự án.

Phó Chủ tịch UBND TP chỉ đạo chủ đầu tư và các đơn vị phải bảo đảm tiến độ thi công theo đúng cam kết; không được để tình trạng chậm trễ, kéo dài làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Các mốc tiến độ phải được giám sát chặt chẽ, minh bạch và có báo cáo kịp thời.

Ngoài ra, cần đảm bảo chất lượng công trình ở mức cao nhất. Đây là công trình hạ tầng đô thị có tầm ảnh hưởng lâu dài. Do đó, mọi hạng mục, từ nạo vét, xử lý môi trường đến xây dựng hệ thống giao thông, thoát nước và cảnh quan đều phải được thực hiện một cách bài bản, kỹ lưỡng, đúng quy chuẩn, thiết kế.

Bên cạnh đó, công tác thi công phải gắn với trách nhiệm bảo vệ môi trường, bảo đảm an toàn và ổn định đời sống người dân trong khu vực.

Phó Chủ tịch UBND TP chỉ đạo các đơn vị khi thi công phải đảm bảo an toàn và ổn định đời sống người dân trong khu vực.

Dự án khá thuận lợi trong công tác giải phóng mặt bằng

Báo cáo tiến độ thực hiện dự án, ông Đậu An Phúc, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM (chủ đầu tư dự án), cho biết dự án có khoảng 1.600 trường hợp bị ảnh hưởng, diện tích đất thu hồi khoảng 5,85 ha.

Ông Đậu An Phúc, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM, phát biểu tại lễ khởi công.

Trong đó, trên địa bàn phường Chánh Hưng là 799 trường hợp và phường Phú Định là 806 trường hợp. Đến nay có 1.272/1.605 trường hợp đồng ý với phương án bồi thường và bàn giao mặt bằng 387/1.605 trường hợp.

Dự án sẽ xây dựng khoảng 4,3 km kè phía bờ Bắc Kênh Đôi, kết hợp nạo vét một phần lòng sông Kênh Đôi phía bờ Bắc; mở rộng đường giao thông dọc bờ Bắc kênh Đôi theo quy hoạch; xây dựng mới tuyến đường Nguyễn Duy nối dài; xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật trên tuyến; xây dựng một bến thủy nội địa vị trí xây dựng dọc kè bờ Bắc kênh Đôi. Tổng mức đầu tư của dự án là hơn 7.300 tỉ đồng, thời gian thực hiện đến năm 2028.

Dự án sẽ xây dựng khoảng 4,3 km kè phía bờ Bắc Kênh Đôi.

Về công tác tái định cư, hiện có 162 trường hợp tái định cư tại các dự án nhà ở trên địa bàn quận 8 cũ. Trong đó có 102 trường hợp tại chung cư 481 Ba Đình, 28 trường hợp tại chung cư 2226 Ngọc Long, hai trường hợp tại chung cư 35 Hồ Ngọc Lãm. Đây là dự án được đánh là thuận lợi trong công tác bồi thường, tái định cư. Ông Đậu An Phúc, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM

Ông Nguyễn Văn Lợi (bìa trái), Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng đoàn ĐBQH TP.HCM và ông Bùi Xuân Cường - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM tặng quà cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

Theo bà Nguyễn Thị Huệ (người dân phường Chánh Hưng, TP.HCM), bà sinh sống tại đây đã hơn 30 năm, hiểu rõ dòng kênh ô nhiễm nhiều năm qua đã khiến đời sống người dân rất khó khăn. Vì vậy, việc di dời nhà cửa để cải tạo con kênh được người dân vô cùng ủng hộ.

Rất nhiều người dân phấn khởi khi dự án nạo cải tạo bờ Bắc Kênh Đôi được triển khai.

"Gia đình tôi có một căn nhà 60 m2, do không đầy đủ giấy tờ nên chỉ được bồi thường 60% nhưng chúng tôi đều đồng thuận và mong dự án sớm hoàn thành" - bà Huệ nói.

Tương tự, ông Ông Tăng Hòa (phường Chánh Hưng, TP.HCM) cũng cho biết: "Nhà tôi giấy tờ cũng không hợp lệ nên không được nhận mức bồi thường 100%. Tuy nhiên, chúng tôi hoàn toàn đồng ý và đa số người dân ở đây đều hưởng ứng dự án. Mong công trình sớm được hoàn thành đúng kế hoạch."