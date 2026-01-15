Đám cưới tổ chức trong kho gạo rộng gần 1.000m2 gây 'bão' mạng xã hội 15/01/2026 17:14

(PLO)- Một đám cưới được tổ chức ngay trong kho gạo ở Tây Ninh đang gây “bão” mạng xã hội bởi quy mô hoành tráng, riêng phần decor sang trọng cùng với ẩm thực đã có mức chi phí gần 1,5 tỉ đồng.

Những ngày qua, mạng xã hội liên tục chia sẻ các clip ghi lại hình ảnh một đám cưới được tổ chức tại kho gạo (Quốc lộ 1A, phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh) với thiết kế, trang trí lại tạo nên không gian hoành tráng, khiến nhiều người không khỏi tò mò, dừng xe lại chụp hình.

Theo ghi nhận, đám cưới diễn ra trong hai ngày 13 và 14-1 tại Công ty TNHH Tám Trang (Công ty gạo Long An, tỉnh Tây Ninh). Chú rể là PĐ (30 tuổi, con trai chủ vựa gạo), cô dâu là TV (23 tuổi).

Cổng đám cưới trước kho gạo, nằm cạnh quốc lộ 1A. Ảnh: KT

Thay vì chọn địa điểm tổ chức quen thuộc, gia đình đã quyết định sử dụng chính kho gạo rộng gần 1.000m² để làm không gian đãi tiệc.

Kho gạo hóa sảnh sang trọng cho tiệc cưới của gia đình.

Kho gạo vốn gắn liền với hoạt động sản xuất, kinh doanh của gia đình được cải tạo thành sảnh cưới sang trọng với quy mô lớn. Từ bên ngoài nhìn vào, nhiều người lầm tưởng đây là một trung tâm tiệc cưới cao cấp bởi hệ thống cổng, backdrop và cách bài trí cầu kỳ.

Đại diện Minh Thảo Wedding, đơn vị thi công rạp cưới cho biết, để hoàn thiện toàn bộ không gian, ekip phải mất 7 ngày thi công với khối lượng thiết bị lên đến hàng trăm tấn. Riêng chi phí decor và ẩm thực đã gần 1,5 tỉ đồng. Sảnh cưới được đầu tư bài bản, bố trí như một trung tâm hội nghị thực thụ.

Cổng đám cưới được trang trí cặp rồng, phụng khổng lồ. Ảnh: KT

Điểm nhấn nổi bật nhất là cặp rồng – phụng dát vàng khổng lồ đặt tại khu vực cổng chính, dài 17m, cao 5,5m. Toàn bộ sảnh được decor bốn mặt, phủ trần sao kết hợp trần pha lê, tạo hiệu ứng ánh sáng lấp lánh, mang lại cảm giác sang trọng, đẳng cấp.

Ngoài ra, khu vực sảnh còn được đầu tư bàn thùng thơ và backdrop phủ kín hoa tươi. Dù tổ chức trong kho gạo, hệ thống máy lạnh công suất lớn vẫn được lắp đặt đồng bộ, giúp không gian bên trong luôn mát lạnh, xóa tan cảm giác oi bức thường thấy ở các rạp cưới ngoài trời.

Khu vực sảnh với bàn thùng thơ, backdrop phủ kín hoa tươi sang trọng. Ảnh: KT

Đáng chú ý, trong tiệc cưới còn có nghi thức cắt bánh kem được thả từ trần xuống, tạo sự bất ngờ và thích thú cho quan khách tham dự.

Ngay sau khi các đoạn clip được chia sẻ, cư dân mạng liên tục để lại bình luận bày tỏ sự choáng ngợp. Nhiều ý kiến cho rằng, đi ngang qua cứ ngỡ đây là trung tâm tiệc cưới “5 sao”, thậm chí còn hoành tráng hơn nhiều nhà hàng lớn.

Không chỉ gây chú ý bởi mức đầu tư “khủng”, đám cưới này còn khiến nhiều người thích thú bởi ý tưởng độc đáo: sử dụng chính kho gạo là biểu tượng cho cơ nghiệp gia đình làm nơi khởi đầu cho hạnh phúc lứa đôi. Một đám cưới vừa hoành tráng, vừa mang dấu ấn riêng, đang trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng những ngày đầu năm.