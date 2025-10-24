Xúc động lễ cưới tập thể của 50 cặp đôi công nhân ở TP.HCM 24/10/2025 14:02

(PLO)- Lễ cưới tập thể 2025 mang đến ngày vui cho những cặp đôi công nhân ở TP.HCM từng lỡ hẹn với ngày cưới.

Ngày 24-10, 50 cặp đôi công nhân cùng nhau tham gia Lễ cưới tập thể năm 2025 do Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Công nhân TP.HCM tổ chức.

Các cặp đôi công nhân, người lao động từ TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ diễu hành bằng xe điện, buýt sông và metro qua các cung đường rực rỡ của TP.HCM, cùng hòa chung niềm vui trong ngày cưới trọn vẹn.

50 cặp đôi dâng hoa tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: HN

‘Cuối cùng cũng được làm chú rể’

Chưa thể quên ngày chủ nhà trọ giới thiệu chương trình Lễ cưới tập thể năm 2025, chị Nguyễn Thị Ngọc Lan (38 tuổi, quê Cần Giờ) chỉ cười rồi nghĩ: “Chắc gì vợ chồng mình được chọn”. Nhưng rồi, niềm vui vỡ òa khi hai vợ chồng nhận được thông báo sẽ được tổ chức một lễ cưới đúng nghĩa.

Các cặp đôi hạnh phúc trên tuyến Metro. Ảnh: HN

“Ảnh mừng lắm, nói là cuối cùng cũng sắp được làm chú rể rồi” - chị Lan kể.

Sau cuộc hôn nhân đầu tan vỡ, chị Lan cùng con lên TP.HCM mưu sinh. Anh Nguyễn Văn Út (chồng chị Lan) mồ côi cha mẹ từ nhỏ, lại mang trong mình căn bệnh tim bẩm sinh.

Chị Lan cùng anh Út chụp hình kỷ niệm. Ảnh: HN

Anh lặng lẽ làm công nhân gỗ để tự nuôi sống bản thân, cùng thuê trọ tại xã Hóc Môn, họ dần cảm thông, chia sẻ và nên duyên. Mười hai năm trước, họ đã đăng ký kết hôn, nhưng chưa một lần được khoác lên mình trang phục cô dâu – chú rể.

“Ảnh hay nói, bốn mươi mấy tuổi rồi mà chưa biết cảm giác làm chú rể ra sao” - chị Lan kể. Bởi thế, khi hay tin, anh Út liên tục giục vợ: “Đăng ký liền đi em, để còn kịp có ngày!”.

Hiện tại, vợ chồng anh chị vẫn ở trọ trong căn phòng nhỏ, cùng làm để nuôi hai đứa con – một bé lớp 10, một bé lớp 2. Những ngày này, gia đình chị Lan đã chuẩn bị xong trang phục, ảnh cưới, chỉ còn đợi đến sáng diễu hành bằng xe điện, buýt sông và metro mở đầu cho Lễ cưới tập thể năm 2025.

﻿ ﻿ ﻿ Các cặp đôi đã có mặt từ sớm để chuẩn bị cho lễ cưới của mình. Ảnh: HN

“Tụi tôi nghèo, nhưng được thành phố quan tâm, tổ chức đàng hoàng, vậy là hạnh phúc lắm rồi” - chị Lan tâm sự.

Mười ba năm bên nhau, vợ chồng anh Hồ Láng Sứng (1991, ngụ phường Linh Xuân, TP Thủ Đức) vẫn chưa một lần được khoác lên mình trang phục cô dâu – chú rể. Dù đã đăng ký kết hôn từ lâu, họ vẫn canh cánh ước mơ có một lễ cưới trọn vẹn.

Cuộc sống còn nhiều vất vả, nên chỉ có đứa con lớn 10 tuổi theo cha mẹ lên TP học, hai đứa nhỏ đành gửi nhờ ông bà ở quê để anh chị yên tâm đi làm.

Từ năm 2007, Thành Đoàn TP.HCM và Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên công nhân phối hợp cùng cơ quan, đoàn thể và doanh nghiệp tổ chức 15 “Lễ cưới tập thể”, hỗ trợ 1.206 cặp đôi thanh niên công nhân, người lao động khó khăn. Cuối 2024, trung tâm ra mắt ba “Điểm hỗ trợ dịch vụ cưới” tại quận 12, TP Thủ Đức và Bình Chánh (cũ), tập trung Tư vấn – Kết nối – Lan tỏa, giúp tổ chức lễ cưới trang trọng, tiết kiệm, cung cấp kiến thức pháp luật, sức khỏe và kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc.

Gia đình năm người sống trong căn phòng trọ vỏn vẹn 30m² ở khu lưu trú công nhân. Mỗi sáng, anh Sứng vượt quãng đường dài sang quận Bình Tân làm việc.

Khi hay tin được chọn tham gia lễ cưới, anh không giấu nổi xúc động: “Vui lắm, giống như giấc mơ thành hiện thực vậy”.

Vợ chồng chỉ kịp chuẩn bị quần áo, còn lại mọi thứ đều được chương trình lo chu đáo, khiến anh càng thêm xúc động. Nhắc lại ngày nên duyên, anh kể giản dị: “Người làm trong, người làm ngoài, thấy hợp, thấy thương rồi thành vợ chồng”.

Người gìn giữ những “Lễ cưới 0 đồng”

Trong căn phòng nhỏ, hơn 100 bộ áo dài truyền thống được anh Liêng Trần Ngọc Trung Hiếu, Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Chụp ảnh cưới miễn phí, sắp xếp gọn gàng, chờ các cặp đôi khoác lên mình để lưu giữ khoảnh khắc hạnh phúc.

CLB được thành lập 10 năm trước từ ý tưởng một sinh viên, nay trực thuộc Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Công nhân TP.HCM. Dưới sự dẫn dắt của anh Hiếu, CLB đã đồng hành cùng Lễ cưới tập thể suốt tám năm, hỗ trợ miễn phí từ chụp ảnh, trang điểm đến trang phục.

Anh Hiếu đồng hành với CLB suốt 8 năm. Ảnh: NVCC

Ba mẹ anh Hiếu chưa từng có tấm hình cưới. Khi anh dự định chụp ảnh cưới cho ba mẹ thì ba anh đã không còn, để lại trong anh nỗi trăn trở. Không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc hạnh phúc, anh chụp cho anh trai cả một bộ ảnh cưới vì vợ chồng anh cả cũng chưa từng có tấm hình nào.

CLB mong muốn ai cũng có khoảnh khắc của đời mình. Ảnh: NVCC

Hiện anh đã về phụ vợ kinh doanh nhỏ, nhưng vẫn tiếp tục niềm đam mê chụp ảnh cưới. Bà xã anh Hiếu cũng là chủ nhiệm CLB Makeup Sắc màu, luôn đồng hành từ khâu trang điểm đến hỗ trợ trang phục.

Mỗi đồng tiết kiệm cuối năm của anh đều được trao cho vợ nhập dụng cụ, duy trì studio và hoạt động thiện nguyện, để mọi cặp đôi đều có cơ hội lưu giữ tấm hình cưới trọn vẹn.

Thời gian đầu, gian khó đến mức anh từng nghĩ sẽ bỏ cuộc. Nhưng khi nhìn những đôi trẻ chưa từng có ảnh cưới, ký ức về ba mẹ và anh chị mình chưa một lần được chụp hình hạnh phúc lại thôi thúc anh tiếp tục hành trình sẻ chia này.

Cặp đôi hạnh phúc trong ngày cưới. Ảnh: HN

“Mười năm qua, dù không có tài trợ cố định, CLB vẫn trao hàng trăm bộ ảnh cưới cho người lao động nghèo. Áo dài, thiệp, quà do mạnh thường quân trao trực tiếp, tôi chỉ kết nối, dẫn họ đến nơi cần thiết, không nhận đồng nào. Tôi quyết tâm duy trì CLB, đào tạo lớp kế thừa để nhóm tiếp tục hoạt động khi không còn sức khỏe” - anh Hiếu bộc bạch.

Trao đổi với PLO, ông Lê Hoàng Minh, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên công nhân TP.HCM, cho biết, mục tiêu của Lễ cưới tập thể là lan tỏa, để các bạn trẻ, cơ sở đoàn và doanh nghiệp có thể tự tổ chức lễ cưới như một món quà kết nối, tạo động lực cho thanh niên công nhân.

50 cặp đôi được hạnh phúc trọn vẹn. Ảnh: HN

“Chúng tôi sẽ duy trì mô hình, nhưng để thành công cần kiên trì, nỗ lực kết nối các nguồn lực từ cơ quan, ban ngành, đoàn thể và doanh nghiệp. Bài học quan trọng là xây dựng dự án truyền thông hiệu quả, nhằm lan tỏa sứ mệnh, tìm kiếm đối tác và huy động sự chung tay của các đơn vị” - ông Minh nói.

50 cặp đôi cùng đi xe buýt trên sông. Ảnh: HN

Theo ông Minh, sau khi sáp nhập mô hình của Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu, năm nay đã có các cặp đôi từ hai địa phương tham gia, thể hiện nỗ lực kết nối và hướng tới phát triển mô hình bền vững trong các năm tiếp theo.

Tại đây, 50 cặp đôi sẽ được tặng 50 cặp nhẫn cưới. Ngoài ra, chương trình “Hành trình hạnh phúc” dự kiến triển khai cho các cặp đôi tại tỉnh An Giang vào tháng 11 tới.