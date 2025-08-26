Bắt tạm giam 6 thanh niên chém người, ném ly bia trong đám cưới 26/08/2025 16:23

(PLO)- Cơ quan CSĐT công an tỉnh Đồng Nai đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với nhóm thanh niên chém người trong đám cưới.

Ngày 26-8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai thi hành lệnh bắt tạm giam đối với sáu bị can về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo hồ sơ của cơ quan công an, ngày 7-4 khi nhậu tại đám cưới thuộc ấp Đồng Búa (xã Thuận Lợi, tỉnh Đồng Nai) các thanh niên gồm: Thiện, Phong, Ngọc (ngụ xã Thuận Lợi) xảy ra mâu thuẫn với anh C (21 tuổi, ngụ cùng xã).

Các bị can bị bắt tạm giam về hành vi cố ý gây thương tích.

Lúc này Thiện, Phong và Ngọc về rủ thêm bạn là Cường (21 tuổi), Lộc (31 tuổi) và Khánh (21 tuổi, ngụ xã Phú Riềng) để đánh anh C. Nhóm này mang theo ba con dao tự chế rồi quay lại đám cưới, thấy anh C, đã dùng dao chém vào lưng, dùng ly bia ném vào đầu nạn nhân và trúng vào tay một cô gái.

Mọi người can ngăn nên nhóm Thiện bỏ đi về. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu. Theo kết luận pháp y, anh C bị thương tích 19%, còn cô gái bị chém vào tay bị thương tích nhẹ.

Sau một thời gian truy xét, củng cố tài liệu chứng cứ, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án hình sự cố ý gây thương tích, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với sáu bị can.