Mimosa Wedding ra mắt siêu phẩm album ảnh cưới kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9 19/09/2025

(PLO)- Ngày 2-9-2025, Việt Nam hân hoan chào mừng 80 năm Quốc khánh – một dấu mốc trọng đại, đánh dấu hành trình vẻ vang của dân tộc trên con đường độc lập, tự do và phát triển. Trong không khí ấy, khắp các nẻo đường Hà Nội, sắc đỏ sao vàng phủ kín, những buổi triển lãm nghệ thuật, văn hóa được tổ chức, tạo nên một bức tranh rực rỡ vừa trang nghiêm vừa tự hào.

Hòa chung không khí ấy, Mimosa Wedding – thương hiệu chụp ảnh cưới chuyên nghiệp và uy tín tại Hà Nội đã ra mắt bộ album ảnh cưới đặc biệt, chứa đựng tình yêu đôi lứa, niềm tự hào dân tộc và những giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam.

Bộ album được xây dựng với hai concept độc đáo:

Concept chụp ảnh cưới áo dài & xe đạp cổ điển mang hơi thở Hà Nội trong ngày Quốc khánh

Hồ Gươm, phố đi bộ và các triển lãm nghệ thuật quanh khu vực trung tâm Hà Nội những ngày đầu tháng 9 luôn là điểm đến quen thuộc của hàng triệu người dân. Cờ đỏ, băng rôn, âm nhạc và dòng người tấp nập đã tạo nên bầu không khí lễ hội đầy hứng khởi.

Trong khung cảnh ấy, Mimosa Wedding lựa chọn tái hiện hình ảnh Hà Nội xưa: tà áo dài trắng tinh khôi, chiếc xe đạp cổ điển, kết hợp cùng bối cảnh cờ hoa, triển lãm, tạo nên một không gian vừa lãng mạn, vừa mộc mạc.

Cô dâu và chú rể trong concept này như bước ra từ những thước phim ký ức. Nụ cười rạng rỡ và ánh mắt chan chứa yêu thương, tất cả được đặt trong phông nền của Hà Nội ngày lễ lớn. Bộ ảnh không chỉ tái hiện tình yêu mộc mạc, trong trẻo, mà còn gợi nhắc đến tinh thần yêu nước, niềm tự hào được sống trong một đất nước hòa bình.

Concept áo Nhật Bình tại Văn Miếu Quốc Tử Giám

Nếu concept chụp ảnh cưới đầu tiên mang màu sắc gần gũi, gợi nhớ Hà Nội xưa giản dị, thì concept thứ hai lại hướng đến vẻ đẹp sang trọng cổ điển và nét đẹp tinh hoa văn hóa.

Văn Miếu Quốc Tử Giám, biểu tượng cho trí tuệ và truyền thống hiếu học của người Việt, là bối cảnh hoàn hảo cho concept áo Nhật Bình. Đây là trang phục cổ truyền của hoàng tộc, vốn dành cho các bậc công nương và hoàng hậu, nay được Mimosa sáng tạo đưa vào ảnh cưới.

Trong tà Nhật Bình được thiết kế tinh xảo, cô dâu toát lên vẻ đẹp thanh tao, cao quý. Bên cạnh đó, chú rể khoác trang phục cổ phục lịch lãm, cùng nhau bước đi trong không gian cổ kính của Văn Miếu. Bộ ảnh không chỉ tôn vinh nét đẹp truyền thống mà còn khẳng định tình yêu lứa đôi luôn gắn liền với những giá trị văn hóa ngàn đời.

Sự hòa quyện giữa tình yêu – di sản – tinh thần dân tộc đã khiến concept này trở thành điểm nhấn độc đáo, vừa mang tính nghệ thuật, vừa chứa đựng chiều sâu văn hóa.

Lời tri ân gửi đến Tổ quốc và khách hàng

Theo anh Đỉnh Nguyễn - Founder & CEO Mimosa Wedding, dự án lần này không chỉ mang đến cảm hứng mới lạ trong nghệ thuật ảnh cưới, mà còn là lời tri ân sâu sắc gửi đến Tổ quốc. Album trở thành minh chứng rằng tình yêu lứa đôi và tình yêu đất nước luôn song hành, bền chặt và thiêng liêng.

“Album cưới kỷ niệm Quốc khánh không chỉ dành cho riêng các cặp đôi, mà còn là lời tri ân của Mimosa Wedding gửi đến Tổ quốc. Chúng tôi tin rằng, tình yêu sẽ thêm bền chặt khi được nuôi dưỡng từ những giá trị văn hóa, lịch sử, và khi được đặt trong bối cảnh ấy, bộ ảnh cưới sẽ vô cùng đặc biệt và đáng tự hào”, đại diện thương hiệu chia sẻ.

Đối với những cặp đôi chụp ảnh cưới trong thời gian đặc biệt này cũng là một cơ hội để sở hữu bộ ảnh cưới mang tính “dấu ấn thời đại” vừa lãng mạn, vừa thiêng liêng. Trong nhiều năm tới, khi nhìn lại, họ sẽ không chỉ nhớ về ngày mình bắt đầu hành trình hôn nhân, mà còn nhớ rằng tình yêu ấy được khởi nguồn trong một giai đoạn trọng đại của dân tộc.

Với sự đầu tư công phu cả về concept, trang phục, bối cảnh và kỹ thuật nhiếp ảnh, Mimosa Wedding tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong, đưa ảnh cưới trở thành một tác phẩm nghệ thuật gắn liền với văn hóa, lịch sử, để tình yêu của các cặp đôi thêm phần trọn vẹn và ý nghĩa.