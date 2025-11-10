Tour trực thăng ngắm cảnh TP.HCM sắp cất cánh trở lại 10/11/2025 15:36

(PLO)- Sau thời gian tạm dừng để hoàn thiện hạ tầng và tiêu chuẩn an toàn, tour trực thăng ngắm cảnh TP.HCM dự kiến tái khởi động vào tháng 3-2026.

Việc tái khởi động tour trực thăng ngắm cảnh được xem là bước đi tiên phong cho chuỗi sản phẩm du lịch cao cấp, góp phần quan trọng vào việc định vị TP.HCM là điểm đến trải nghiệm hàng đầu khu vực.

Theo Sở Du lịch TP.HCM, sở đang chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị hàng không và lữ hành. Mục tiêu là đẩy nhanh tiến độ tái mở cửa tour trực thăng ngắm cảnh, thể hiện sự hỗ trợ tích cực từ cơ quan quản lý nhà nước.

Ông Nguyễn Minh Mẫn, Phó Tổng Giám đốc VinaGroup Travel, thông báo doanh nghiệp đã hoàn tất làm việc với Công ty Trực thăng miền Nam. Theo đó, các vấn đề về chính sách hợp tác, lộ trình bay, khung thời gian và cơ cấu chi phí cho các chuyến bay ngắm cảnh TP.HCM đã được thống nhất.

Chương trình dự kiến sẽ khởi động từ tháng 3-2026. Về sản phẩm, doanh nghiệp sẽ tập trung phát triển ba nhóm chính: Tour tham quan bằng trực thăng, dịch vụ bay ngắm cảnh và trải nghiệm bay mô hình.

Song song đó, các dịch vụ mở rộng như bay thuê chuyến riêng (charter flight) cũng sẽ được cung cấp. Dịch vụ này nhằm đáp ứng nhu cầu khảo sát và trải nghiệm chuyên biệt của khách hàng cao cấp và doanh nghiệp, với mục tiêu chiến lược là đa dạng hóa sản phẩm du lịch hàng không của thành phố.

Ông Mẫn bày tỏ kỳ vọng chương trình sẽ sớm đi vào vận hành ổn định, mang lại hiệu quả khai thác tốt đối với phân khúc khách du lịch cá nhân, khách hạng sang và khách quốc tế.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho sự trở lại này, Sở Du lịch đã có những hành động tích cực. Cụ thể, sở đã kiến nghị xây dựng chính sách khuyến khích đầu tư vào dịch vụ bay du lịch, đồng thời đề xuất rà soát, điều chỉnh các thủ tục hành chính theo hướng tinh gọn.

Bên cạnh đó, sở cũng nhấn mạnh rằng việc phối hợp chặt chẽ giữa các sở ngành, đặc biệt trong công tác cấp phép và đảm bảo an toàn bay là yếu tố then chốt để sản phẩm này được vận hành ổn định và bền vững.

Không chỉ dừng lại ở phạm vi nội đô, theo nhận định của một số chuyên gia, trong bối cảnh TP.HCM đang mở rộng phạm vi hành chính, tour trực thăng còn sở hữu tiềm năng lớn để kết nối các điểm đến vùng ven chỉ trong một chuyến bay ngắn. Du khách có thể chiêm ngưỡng toàn cảnh đô thị hiện đại, ngắm biển Vũng Tàu hay Bình Dương từ trên cao, mang lại trải nghiệm đặc sắc và khó quên.