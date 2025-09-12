Sun Hospitality & Entertainment Group ký hợp tác với MakeMyTrip, mở rộng thị trường khách Ấn Độ đến Việt Nam 12/09/2025 15:12

(PLO)- Ngày 25-8, Sun Hospitality & Entertainment Group (S.H.E) – thương hiệu giải trí và nghỉ dưỡng hàng đầu Việt Nam thuộc tập đoàn Sun Group – đã chính thức ký Biên bản ghi nhớ (MoU) với MakeMyTrip, công ty lữ hành trực tuyến hàng đầu Ấn Độ. Thỏa thuận này đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc quảng bá hệ thống khách sạn và khu nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế của Sun Group tới du khách Ấn Độ, thị trường đang tăng trưởng mạnh mẽ.

S.H.E ký hợp tác chiến lược với MakeMyTrip

Trong những năm gần đây, Ấn Độ nổi lên như một động lực quan trọng thúc đẩy du lịch Việt Nam, nhờ nhu cầu du lịch bùng nổ và chính sách thị thực điện tử được đơn giản hóa. Lượng khách Ấn Độ đã tăng từ 169.000 lượt năm 2019 lên 392.000 lượt năm 2023, tức tăng 231%. Đà tăng tiếp tục với 501.000 lượt khách trong năm 2024 và chỉ trong nửa đầu năm 2025 đã đạt tới 337.000 lượt. Hiện nay, Ấn Độ nằm trong nhóm 10 thị trường quốc tế hàng đầu của Việt Nam, khẳng định tầm quan trọng ngày càng lớn.

Đặc biệt, các khu du lịch Sun World thuộc S.H.E ghi nhận xu hướng này rõ nét, với gần 300.000 lượt khách Ấn Độ trong 6 tháng đầu năm 2025, tăng 101% so với cùng kỳ năm 2024.

Khách Ấn Độ hòa trong không khí sôi động của các show diễn tại Sun World Ba Na Hills

Phát biểu về hợp tác này, bà Trần Nguyện – Phó Tổng Giám đốc Sun Hospitality & Entertainment Group – nhận định: “Ấn Độ đang là một trong những thị trường nguồn có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất của du lịch Việt Nam, với lượng khách đã tăng gấp hơn ba lần kể từ năm 2019. Thông qua hợp tác cùng MakeMyTrip, chúng tôi mong muốn đưa những điểm đến đẳng cấp quốc tế của Sun Group đến gần hơn với du khách Ấn Độ, đồng thời góp phần nâng tầm vị thế Việt Nam như một điểm đến chất lượng, giàu trải nghiệm và được yêu thích.”

Ông Jasmeet Singh – Giám đốc Thương mại, phụ trách Du lịch & Trải nghiệm của MakeMyTrip – chia sẻ: “Việt Nam đã trở thành một trong những điểm đến được du khách Ấn Độ tìm kiếm nhiều nhất, với nhu cầu tour trọn gói và trải nghiệm du lịch tăng đều qua từng năm. Thông qua hợp tác với Sun Group, chúng tôi hướng tới việc mang những khu nghỉ dưỡng, khách sạn và điểm tham quan tầm cỡ quốc tế của Việt Nam vào hành trình của mình, mang lại cho du khách Ấn Độ kỳ nghỉ giàu trải nghiệm và đáng nhớ hơn.”

Show diễn Kiss of the Sea đạt kỷ lục Guinness thế giới tại Sunset Town, Phú Quốc, hút hàng ngàn khách quốc tế mỗi ngày

Hiện Sun Hospitality & Entertainment Group – một thành viên của Sun Group – đang sở hữu 9 công viên và điểm đến giải trí tại khắp Việt Nam, mang đến những trải nghiệm văn hóa, cảnh quan và bản sắc địa phương độc đáo, bao gồm Sun World Ba Na Hills (Đà Nẵng), Sun World Fansipan Legend (Sa Pa, Lào Cai), Sun World Ha Long (Quảng Ninh), Sun World Hon Thom (Phú Quốc), Sun World Ba Den Mountain (Tây Ninh), Sun World Ha Nam (Ninh Bình), Sun World Cat Ba (Hải Phòng) và Sun World Sam Son (Thanh Hóa).

Danh mục Sun Hospitality còn có 15 khu nghỉ dưỡng hàng đầu Việt Nam, trong đó nhiều công trình đã được quốc tế vinh danh như InterContinental Danang Sun Peninsula Resort, JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay hay Capella Hanoi.