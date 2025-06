Du khách phấn khích với chuỗi show mới tại Bà Nà 13/06/2025 11:31

"After Glow" - Dư âm khó phai của đêm Bà Nà huyền ảo

Được mong chờ nhất trong chuỗi show này phải kể đến "After Glow" (Dư âm) – một show diễn thuộc thể loại Cabaret đầy mê hoặc, dành riêng cho du khách trên 18 tuổi. Diễn ra vào khung giờ vàng 18 giờ 30 phút – 19 giờ hàng ngày tại Beer Plaza, show "After Glow" lấy cảm hứng từ vẻ đẹp huyền bí của Bà Nà về đêm và cuộc đời xa hoa, thị phi của hoàng hậu Pháp Marie Antoinette, show diễn kể câu chuyện bằng âm nhạc lôi cuốn, vũ đạo cuốn hút và hiệu ứng thị giác đầy mê hoặc.

Điểm nhấn làm nên sức hút của "After Glow" chính là phần vũ đạo do đạo diễn nổi tiếng Đức Việt (Vịt Đen) - người đứng sau những tiết mục vũ đạo mãn nhãn của “Anh trai say Hi”, MV Bắc Bling của ca sĩ Hòa Minzy và show “Em xinh say Hi”, dàn dựng riêng. Với sự sáng tạo và tỉ mỉ, đạo diễn, biên đạo Vịt Đen đã đem đến những tiết mục vũ đạo cuốn hút, có hồn và đầy nghệ thuật. 100% dàn diễn viên của show “Afterglow” đều là các vũ công quốc tế chuyên nghiệp đến từ nhiều quốc gia khác nhau, trong đó có hai vai diễn “Nữ hoàng” là hai người đẹp chuyển giới nổi tiếng đến từ Thái Lan: Top 05 Hoa hậu Chuyển giới quốc tế năm 2018 (Miss Mimosa Queen 2018) Tumpetch Mr. Rintara (biệt danh Ning) và Miss Tawana 2022 (một cuộc thi sắc đẹp dành cho người chuyển giới ở Thái Lan) Namjaidee Kasira (biệt danh Nanny).

Trong “Afterglow”, “chú hề Hoàng gia Lovelark”- nhân vật trung tâm của show, đóng vai trò như sợi chỉ đỏ kết nối toàn bộ vở diễn. Chính Lovelark là người kể chuyện và dẫn dắt khán giả bước vào hành trình phiêu lưu kỳ ảo tại vương quốc Mặt Trăng ma mị. "Thực sự ấn tượng! Tôi chưa từng xem một show diễn nào 'đốt mắt' như 'After Glow'. Vũ đạo quá chuyên nghiệp, quyến rũ và đầy khác biệt. Cảm giác như mình đang lạc vào một thế giới xa hoa, đầy bí ẩn vậy." - Chị Thu Trang, một du khách đến từ TP.HCM, không giấu nổi sự phấn khích.

Show diễn thuộc thể loại Cabaret còn khá mới mẻ ở Việt Nam, mang đến bữa tiệc nghệ thuật đầy cảm xúc với âm nhạc, vũ đạo, hài kịch và nghệ thuật biểu diễn, nơi những câu chuyện được kể bằng những giai điệu say đắm và những bước nhảy quyến rũ. Không gian phóng khoáng và có phần huyền bí cùng thiết kế sân khấu 360 độ được bài trí công phu tại Beer Plaza đã góp phần gia tăng sức cuốn hút cho vở diễn. Mọi du khách đều có thể thưởng thức show diễn này từ mọi góc, mọi vị trí ngồi.

Ngay từ khi ra mắt vào ngày 6-6, show “After Flow” đã khiến hàng trăm du khách có mặt trong khán phòng Beer Plaza không thể rời mắt. Anh Hoàng Nam, một nhiếp ảnh gia đến từ Hà Nội, chia sẻ: "Tôi đã xem rất nhiều show diễn, nhưng 'After Glow' thực sự để lại ấn tượng mạnh. Ánh sáng, âm nhạc và đặc biệt là những chuyển động của vũ công tạo nên một tổng thể vô cùng mãn nhãn. Tôi đặc biệt ấn tượng với không gian ma mị và những động tác hình thể đầy biểu cảm của các nghệ sĩ. Show rất phù hợp với Bà Nà và thực sự xứng đáng là 'thỏi nam châm' mới của Ba Na By Night."

"Happy Fair" - Phiên chợ cổ tích ngập tràn niềm vui

Diễn ra bên ngoài khu vực sân khấu Beer Plaza, show "Happy Fair" tái hiện một cách chân thực khung cảnh phiên chợ cổ tích của thời Trung cổ châu Âu. Du khách khi đến đây sẽ được hòa mình vào không khí tưng bừng, rộn ràng của một ngôi làng hạnh phúc, cùng nhảy múa, hát ca với các thần dân Vương quốc Mặt Trời.

"Happy Fair" xóa nhòa mọi giới hạn giữa khán giả và sân khấu, biến du khách thành một phần của bức tranh sống động, một lễ hội tưng bừng, xua tan mọi nỗi buồn và âu lo, chỉ còn lại những điệu nhảy vui tươi và tiếng cười giòn tan. "Các bé nhà tôi mê tít show 'Happy Fair'. Không khí vui tươi, những điệu nhảy dễ thương và các vũ công xinh đẹp như bước ra từ câu chuyện cổ tích gần gũi khiến các bé rất thích thú. Chúng tôi còn được thưởng thức xúc xích thơm lừng và bia thủ công ngay giữa quảng trường. Cảm giác như đang sống trong một ngôi làng hạnh phúc vậy." - Chị Mai Anh, du khách từ Hà Nội, vui vẻ chia sẻ.

"Solar Warriors" - Mạnh mẽ và bùng nổ cảm xúc

Khác với hai show trên, "Solar Warriors" (Những chiến binh Mặt trời) lại mang đến những màn trình diễn múa trống Malambo đầy mạnh mẽ và bùng nổ cảm xúc. Không lời thoại, không ngôn ngữ, chỉ có tiếng giày gõ trên sàn, tiếng trống mạnh mẽ, lôi cuốn và vũ đạo cuốn hút của những nam vũ công quốc tế điển trai và đầy quyến rũ.

“'Solar Warriors' thực sự rất ấn tượng. Những cú dậm dứt khoát, tiếng trống rền vang và những động tác hình thể đầy nội lực của các vũ công khiến tôi không thể rời mắt. Tôi đã phải hò reo cổ vũ không ngừng cho những chiến binh Mặt trời. Đó là một màn phô diễn sức mạnh và sự dẻo dai đáng kinh ngạc." –Chị Thiên Thảo (du khách Vũng Tàu) bày tỏ.

Show diễn này được trình diễn 2 lần/ngày vào các ngày trong tuần tại Sân khấu Đấu trường Thần Mặt Trời tại Quảng trường Hội Tụ (trừ thứ 4).

Với sự ra mắt của chuỗi show mới này, Sun World Ba Na Hills thực sự đã biến thành một sân khấu mở, nơi cảm xúc thăng hoa và mang đến một hành trình khám phá thật mới mẻ, khác lạ về miền tiên cảnh trên đỉnh núi Chúa.