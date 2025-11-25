Sun PhuQuoc Airways đón thêm máy bay, nhiều đường bay chuẩn bị khai thác 25/11/2025 09:47

(PLO)- Sun PhuQuoc Airways vừa tiếp nhận chiếc máy bay thứ tư, chuẩn bị khai thác thêm nhiều đường bay từ đầu năm 2026.

Chiếc Airbus A321NX mới 100% của Sun PhuQuoc Airways (SPA – thuộc Tập đoàn Sun Group đầu tư và phát triển) vừa hạ cánh tại sân bay quốc tế Nội Bài chiều 24-11. Đây là máy bay thứ tư do hãng sở hữu, đồng thời là chiếc A321NX thứ hai trong đội bay.

Việc bổ sung máy bay mới của hãng đánh dấu bước tiến trong lộ trình mở rộng quy mô đội tàu và nâng cao năng lực khai thác.

Theo hãng, A321NX thuộc phiên bản mới nhất của dòng A321, sử dụng động cơ LEAP-1A thế hệ mới, có khả năng tiết kiệm đến 20% nhiên liệu, giảm 50% khí thải CO₂ và giảm 75% tiếng ồn.

Việc đưa máy bay về đúng thời điểm thị trường hàng không – du lịch bước vào giai đoạn sôi động trước Giáng sinh, năm mới và Tết Nguyên đán 2026 giúp hãng chủ động tăng tải và đảm bảo chất lượng dịch vụ ổn định.

Sun PhuQuoc Airways chính thức sở hữu 4 máy bay. Ảnh: CTV



Ông Nguyễn Mạnh Quân, Tổng giám đốc Sun PhuQuoc Airways, cho hay: “Việc tiếp nhận máy bay thứ tư giúp chúng tôi gia tăng năng lực khai thác đúng thời điểm nhu cầu thị trường tăng mạnh. Đây là bước chuẩn bị quan trọng để hãng nâng tần suất và mở thêm đường bay mới trong năm 2026.”

Từ ngày 1-11, Sun PhuQuoc Airways chính thức khai thác ba đường bay nội địa đầu tiên gồm: Phú Quốc - Hà Nội, Phú Quốc - TP.HCM và Hà Nội - TP.HCM.

Các đường bay ghi nhận hệ số tải ổn định và tăng dần, đặc biệt là các chuyến đến Phú Quốc – điểm đến đang vào mùa đẹp nhất trong năm.

Theo kế hoạch, từ tháng 3-2026, hãng sẽ khai thác thường lệ các đường bay Đà Nẵng - Phú Quốc và Nha Trang - Phú Quốc. Cũng trong năm 2026, hãng dự kiến khai thác đường bay quốc tế từ Phú Quốc đến Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan, Singapore, Hồng Kông và Ấn Độ.

Sun PhuQuoc Airways định hướng lấy Phú Quốc làm trung tâm mạng bay trong bối cảnh Phú Quốc được lựa chọn là nơi tổ chức Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) 2027. Diễn đàn này có sự tham dự dự kiến 10.000 – 12.000 đại biểu cấp cao từ 21 nền kinh tế; được đánh giá là cơ hội để nâng tầm hình ảnh Phú Quốc trên bản đồ quốc tế.

Để chuẩn bị cho giai đoạn này, ngày 18-11, Sun Group chính thức tiếp nhận vận hành hạ tầng sân bay Phú Quốc, nhằm nâng chất lượng dịch vụ, tăng công suất khai thác và tạo nền tảng hạ tầng hướng đến APEC 2027.

Hãng cho biết việc mở rộng đội tàu và khai thác thêm đường bay mới là bước quan trọng để đón đầu nhu cầu đi lại và du lịch trong các năm tới.