Doanh nghiệp bắt kịp xu hướng vận tải xanh trong du lịch 13/09/2025 09:26

Vận tải xanh, với các phương tiện ít phát thải và sử dụng năng lượng sạch, không chỉ là yếu tố cốt lõi của du lịch bền vững mà còn trực tiếp nâng cao trải nghiệm của du khách. Tại Việt Nam, việc ứng dụng các phương tiện thân thiện với môi trường, kết hợp với quản lý năng lượng thông minh, đang góp phần định hình hình ảnh quốc gia là một điểm đến xanh, thông minh và bền vững.

Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh là động lực

Ngành du lịch toàn cầu đang tăng trưởng mạnh mẽ, mở ra nhiều cơ hội đột phá nhưng đồng thời cũng đặt ra thách thức về cạnh tranh, đổi mới và phát triển bền vững dựa trên hai trụ cột là chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Trong bối cảnh đó, việc định hình chiến lược cho tương lai ngành du lịch trở nên cấp bách.

Thời gian qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) đã phối hợp cùng các địa phương triển khai nhiều chương trình cụ thể, bao gồm xây dựng hệ thống tiêu chí điểm đến du lịch thông minh - xanh, phát động chiến dịch giảm rác thải nhựa, hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ số trong quản lý, tiếp thị và xúc tiến quảng bá tại các thị trường trọng điểm.

Nhiều địa phương cũng đã chủ động tích hợp chuyển đổi số và chuyển đổi xanh vào quy hoạch phát triển, hình thành những mô hình điểm đến mới, hấp dẫn và thân thiện với môi trường.

Các địa phương đã chủ động xây dựng những mô hình điểm đến mới, thân thiện với môi trường. Ảnh:TT.

Theo Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Hà Văn Siêu, Việt Nam coi chuyển đổi xanh và chuyển đổi số là những động lực căn bản cho tương lai ngành du lịch. Sau đại dịch, du khách ngày càng quan tâm tới các điểm đến có trách nhiệm, bền vững và thuận tiện. Tăng trưởng xanh giúp bảo vệ môi trường và cộng đồng, trong khi số hóa góp phần hiện đại hóa công tác quản lý và nâng cao trải nghiệm du khách. Hai định hướng này bổ trợ lẫn nhau, tạo ra các điểm đến hấp dẫn, an toàn và có khả năng chống chịu tốt hơn.

Bên cạnh đó, Chính phủ đã phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030, trong đó ưu tiên phát triển du lịch theo hướng xanh và xây dựng các sản phẩm thân thiện môi trường. Theo đó, ngành du lịch sẽ gắn liền với đổi mới công nghệ, sử dụng năng lượng tái tạo và giảm phát thải khí nhà kính nhằm tạo ra các sản phẩm độc đáo, đồng thời hướng tới mô hình không rác thải nhựa.

Định hướng này cũng khuyến khích đa dạng hóa các loại hình du lịch dựa trên lợi thế của Việt Nam như du lịch sinh thái, du lịch nông nghiệp, hay trải nghiệm khám phá các di sản tự nhiên và văn hóa. Cùng lúc, ngành du lịch còn góp phần tạo việc làm kết hợp với chuyển đổi số để thúc đẩy phát triển bền vững và hiện đại hóa toàn ngành.

Ưu tiên kết nối vận tải xanh

Trong bức tranh phát triển du lịch hiện nay, giao thông và di chuyển xanh trở thành nền tảng quan trọng, kết nối trải nghiệm của du khách với trách nhiệm bảo vệ môi trường. Ông Phan Đình Huê, Giám đốc Công ty Du lịch Vietcircle, cho biết du lịch xanh không thể chỉ là khẩu hiệu mà phải gắn liền với hạ tầng, dịch vụ, giao thông và cả chuỗi cung ứng.

"Nếu Việt Nam biết tận dụng sức mạnh của chuyển đổi số đồng thời thúc đẩy giao thông xanh, chúng ta có thể tạo nên một hệ sinh thái du lịch bền vững, nơi tăng trưởng kinh tế song hành với bảo vệ môi trường"- ông Huê nhận định.

Du lịch xanh gắn liền với hạ tầng, giao thông...Ảnh: DL.

Theo thống kê của Hiệp hội Du lịch Việt Nam, chỉ riêng năm 2024, các chuyến du lịch nội địa bằng ô tô chiếm hơn 60% tổng số chuyến đi của du khách Việt, và tỷ lệ này tiếp tục tăng trong năm 2025.

Song song đó, các doanh nghiệp trong nước cũng chủ động bắt nhịp xu hướng. Ông Nguyễn Xuân Nghiêm, Giám đốc Công ty TNHH Dầu nhớt Singwing, cho biết với định hướng phát triển xanh, các sản phẩm dầu nhờn của công ty được thiết kế để giảm khói thải, duy trì hiệu suất động cơ và kéo dài tuổi thọ phương tiện, qua đó giảm áp lực lên môi trường. Doanh nghiệp cũng đã ký thỏa thuận phân phối với Tập đoàn năng lượng Petronas (Malaysia) nhằm tăng cường cung ứng dầu nhờn cho xe máy và ô tô du lịch tại miền Nam và miền Trung.

Ông Nghiêm nhấn mạnh: “Sự hợp tác này không chỉ mang đến giải pháp vận hành bền vững cho phương tiện, mà còn đóng vai trò kết nối trực tiếp giao thông xanh với ngành du lịch, tạo nền tảng để Việt Nam vừa phát triển kinh tế, vừa bảo vệ môi trường”.

Kết nối vận tải xanh với du lịch còn đòi hỏi chính sách đồng bộ từ Chính Phủ. Ảnh: TT.

Nhiều doanh nghiệp lữ hành đã bắt đầu đưa phương tiện vận tải xanh vào khai thác trong các tour, tuyến. Các hãng lữ hành hàng đầu tại Đà Nẵng, Quảng Ninh, TP.HCM đã đầu tư vào xe điện, xe hybrid và ô tô đạt tiêu chuẩn khí thải thấp. Ông Nguyễn Ngọc Tấn, Tổng Giám đốc Sacotravel, cho biết việc sử dụng phương tiện xanh không chỉ giúp doanh nghiệp giảm chi phí nhiên liệu, bảo dưỡng mà còn nâng cao uy tín thương hiệu trong mắt du khách, đặc biệt là nhóm khách quan tâm đến du lịch bền vững.

Tương tự, ông Nguyễn Quốc Kỳ, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vietravel, thông tin tập đoàn đã ký kết hợp tác với Vingroup nhằm nghiên cứu, đưa các dòng xe điện vào phục vụ vận chuyển khách du lịch, triển khai dịch vụ xe xanh trong các tour tham quan và sản phẩm du lịch phù hợp.

TS. Nguyễn Mạnh Hùng, một chuyên gia du lịch, cho rằng việc kết nối vận tải xanh với du lịch còn đòi hỏi chính sách đồng bộ từ chính phủ và các địa phương, bao gồm khuyến khích thuê xe xanh, hỗ trợ doanh nghiệp vận tải áp dụng tiêu chuẩn xanh từ nhiên liệu, bảo dưỡng đến quản lý năng lượng.