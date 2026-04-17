Lễ hội Hoa Phượng đỏ Hải Phòng 2026 sẽ có màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật quy mô nhất từ trước đến nay 17/04/2026 21:05

(PLO)- Khai mạc Lễ hội Hoa phượng đỏ Hải Phòng 2026 dự kiến có màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với hơn 2.000 quả pháo hoa tầm cao, kết hợp nhiều đợt bắn trong suốt chương trình.

Chiều 17-4, UBND thành phố tổ chức hội nghị vận động tài trợ kinh phí tổ chức Lễ hội Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng 2026.

Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Lễ hội Hoa Phượng Đỏ- Hải Phòng 2026 được tổ chức trong tháng 5, cao điểm từ ngày 8 đến 14-5, với 64 hoạt động quy mô lớn, triển khai đồng bộ trên toàn thành phố.

Các hoạt động được chia thành 5 nhóm chính, tạo thành chuỗi sự kiện liên hoàn, có chiều sâu và sức lan tỏa rộng.

Trong đó, công tác tuyên truyền, trang trí, cổ động trực quan được triển khai đồng loạt, phủ khắp các tuyến phố, khu trung tâm và địa bàn cơ sở, tạo nên không gian đô thị rực rỡ, sống động.

Pháo hoa trên bầu trời chương trình Lễ hội Hoa phượng đỏ Hải Phòng năm 2025. Ảnh: NS

Nhóm hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch sôi động với chuỗi chương trình biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp, lễ hội đường phố, giải thể thao, tour du lịch trải nghiệm và các hoạt động cộng đồng, bảo đảm mỗi ngày đều có điểm đến, mỗi khu vực đều có hoạt động phục vụ người dân và du khách.

Điểm nhấn của lễ hội là chương trình khai mạc diễn ra tối 8-5 tại Quảng trường Trung tâm Chính trị - Hành chính thành phố (Khu đô thị Bắc sông Cấm) với quy mô lớn, dự kiến thu hút 10.000 - 12.000 khán giả trực tiếp và hàng triệu khán giả theo dõi qua truyền hình và nền tảng số.

Chương trình được dàn dựng công phu theo 3 chương nghệ thuật, kết hợp công nghệ hiện đại như LED, mapping, hiệu ứng sân khấu, cùng sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, hứa hẹn tạo dấu ấn mạnh mẽ về hình ảnh và cảm xúc.

Trong khuôn khổ lễ hội, thành phố cũng sẽ tổ chức khởi công, khánh thành 15 công trình, dự án trọng điểm trên các lĩnh vực hạ tầng, công nghiệp, dịch vụ và văn hóa - xã hội, qua đó khẳng định thông điệp phát triển năng động của Hải Phòng trong giai đoạn mới.

Theo thông tin từ Bộ Chỉ huy quân sự thành phố, chương trình khai mạc dự kiến có màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với hơn 2.000 quả pháo hoa tầm cao, kết hợp nhiều đợt bắn trong suốt chương trình và cao trào kết thúc, tổng kinh phí dự kiến gần 5 tỉ đồng, góp phần tạo điểm nhấn hấp dẫn cho lễ hội.

Tại hội nghị, nhiều doanh nghiệp bày tỏ sự đồng thuận, tích cực đăng ký tài trợ cho lễ hội, tiêu biểu như Tập đoàn Vingroup, Công ty CP Đầu tư Thùy Dương, Công ty CP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy, Công ty TNHH MTV Vicem Hải Phòng, Công ty CP KCN Đình Vũ… Tổng kinh phí cam kết tài trợ được ghi nhận ngay tại hội nghị đạt hơn 10 tỉ đồng.