Đồng Nai tổ chức bắn pháo hoa tại 12 điểm vào tối 30-4 22/04/2026 11:53

(PLO)- Đồng Nai tổ chức 12 điểm bắn pháo hoa vào tối 30-4, trong đó có hai điểm bắn tầm cao tại phường Trấn Biên và phường Bình Phước.

Ngày 22-4, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2026) và 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2026).

Theo đó, Đồng Nai sẽ tổ chức 12 điểm bắn pháo hoa chào mừng vào tối 30-4. Cụ thể, bắn pháo hoa nổ tầm cao diễn ra từ 21 giờ đến 21 giờ 15 tại phường Trấn Biên và phường Bình Phước.

Bắn pháo hoa nổ tầm thấp cũng diễn ra từ 21 giờ đến 21 giờ 15 tại 10 địa phương được công nhận phường mới, gồm: Trảng Bom, Long Thành, Trị An, Nhơn Trạch, Tân Khai, Xuân Lộc, Tân Phú, Lộc Ninh, Dầu Giây, Đồng Phú.

Đối với các điểm bắn pháo hoa của UBND tỉnh, giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì phối hợp Công an tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện.

UBND các xã, phường được phân công tổ chức bắn pháo hoa có trách nhiệm phối hợp rà soát, đề xuất địa điểm phù hợp, đảm bảo an toàn và an ninh trật tự. Kinh phí thực hiện do các địa phương vận động từ nguồn xã hội hóa.

Bên cạnh bắn pháo hoa, tối 30-4 còn diễn ra chương trình nghệ thuật đặc sắc kỷ niệm ngày lễ lớn của đất nước.