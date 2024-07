Công an bắt nhóm 8 người chuyên móc túi sinh viên trong lễ tốt nghiệp

Ngày 31-7, Công an quận 5, lập hồ sơ, lấy lời khai đối với Trần Thị Minh Nguyệt (SN 1974), Trần Thị Hòa Ni (SN 1988), Trần Thị Thu Hiền (SN 1966), Nguyễn Quang Phú (SN 1981) cùng cư trú tại phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức; Đỗ Thị Tâm (SN 1980), Lê Chinh Đức (SN 1966) cùng cư trú xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi; Lê Minh Trí (SN 1961, cư trú ở phường 8, Quận 8), Nguyễn Thị Tuyết Hạnh (SN 1961, cư trú phường Tân Hưng, Quận 7) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, Công an Quận 5 phát hiện nhóm gồm tám người cư trú tại nhiều quận, huyện lợi dụng các sự kiện đông người như lễ tốt nghiệp, lễ hội của các trường đại học, cao đẳng, các hội chợ - triển lãm trên địa bàn Quận 5 để trà trộn, dàn cảnh với mục đích móc túi sinh viên, người dân để chiếm đoạt tài sản là điện thoại di động, tiền rồi đó nhanh chóng giải tán, tẩu thoát.

Kiên trì đeo bám, xác minh các đối tượng, ngày 29-7, Công an Quận 5 phát hiện nhóm này cùng xuất hiện tại Lễ Tốt nghiệp của Trường Đại học Sài Gòn (273 An Dương Vương, Phường 3, Quận 5).

Ngay lập tức, Ban Chỉ huy Công an Quận 5 đã bố trí lực lượng đeo bám, theo dõi di biến động của cả nhóm.

Công an phát hiện Nguyệt di chuyển tìm các em sinh viên và người nhà đến dự lễ tốt nghiệp tại sân trường có sơ hở trong bảo quản tài sản mà chủ yếu là điện thoại di động rồi ra hiệu cho Tâm, Ni, Trí tạo tình huống dàn cảnh, chen lấn để Nguyệt móc túi, trộm cắp tài sản.

Sau khi lấy được, tài sản nhanh chóng chuyển cho Hạnh cất giấu.

Nhóm Hiền, Đức và Phú ngoài nhiệm vụ chở các đối tượng đi trộm cắp tài sản còn được phân công cảnh giới, mang điện thoại di động đã trộm cắp bán lại cho Cửa hàng điện thoại di động Ngọc Tài (địa chỉ 111 Tôn Đản, Phường 14, Quận 4) do Nguyễn Ngọc Chân (SN 1983; cư trú ở phường 8, Quận 4) làm chủ.

Chân dù biết rõ điện thoại bị khóa bằng mật khẩu tài khoản iCloud, tài khoản Google có nguồn gốc do phạm tội mà có, nhưng vì lợi nhuận vẫn cố ý mua lại với giá trị thấp hơn thị trường.

Theo Công an TP.HCM, với tinh thần khẩn trương, quyết liệt đấu tranh trấn áp tội phạm, chỉ trong chưa đầy 10 ngày sau khi tiếp nhận nguồn tin, Công an Quận 5 đã nhanh chóng bắt giữ toàn bộ nhóm đối tượng trộm cắp tài sản với thủ đoạn dàn cảnh tại các sự kiện, lễ hội.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 5 đang khẩn trương củng cố tài liệu, chứng cứ, sớm kết luận điều tra, đề nghị truy tố, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Thực hiện nghiêm mệnh lệnh chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an Thành phố, lực lượng Cảnh sát hình sự hai cấp thuộc Công an Thành phố và Công an cấp xã đã tăng cường nhận diện, đấu tranh, khám phá các loại tội phạm xâm phạm sở hữu, đặc biệt là tội phạm xâm phạm sở hữu trên đường phố và nơi công cộng.

Trong 7 tháng đầu năm 2024, số vụ cướp tài sản, cướp giật tài sản và trộm cắp tài sản đã được kéo giảm sâu so với cùng kỳ năm 2023; tỷ lệ khám phá được nâng lên trên 75%, riêng tỷ lệ khám phá các vụ cướp, cướp giật tài sản đạt tiệm cận 100%.