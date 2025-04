Truy tố băng nhóm dàn cảnh móc túi trên xe buýt ở TP.HCM 27/04/2025 07:57

VKSND quận 1, TP.HCM đã ban hành cáo trạng truy tố, chuyển hồ sơ sang TAND quận 1 để đưa ra xét xử đối với 8 bị can trong băng nhóm chuyên dàn cảnh móc túi trên xe buýt.

Bị can Nguyễn Thị Mận và Nguyễn Tấn Dũng (con của Mận) cùng 5 bị can bị truy tố về tội trộm cắp tài sản. Bị can Lâm Thị Nga bị truy tố về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Các bị can: Hương, Tuấn và Mận thời điểm bị khởi tố, tạm giam. Ảnh: HT

Theo nội dung vụ án, đầu tháng 1-2024 do cần tiền tiêu xài, Dũng cùng Huỳnh Thông Minh, Vũ Đức Sáu, Nguyễn Thanh Sơn chở Mận, Phù Văn Tuấn và Lê Thị Ngọc Hương đến các trạm để đón xe buýt.

Khi lên xe buýt, Mận, Tuấn và Hương sẽ tìm người có tài sản để dàn cảnh, lén lút chiếm đoạt. Cùng thời điểm này, Dũng, Minh, Sáu và Sơn đang chạy theo xe buýt để đợi đồng phạm xuống xe và tiếp tục chở đến các trạm xe buýt khác trộm tài sản.

Đơn cử, sáng 6-1-2024, Mận, Hương, Tuấn lên xe buýt số 20. Khi xe đến gần trạm dừng ở đường Hàm Nghi, quận 1, Mận phát hiện chị P đang mang túi xách sau lưng chuẩn bị xuống trạm.

Mận liền áp sát phía sau lưng chị P. Tuấn, Hương đến đứng hai bên của chị P để Mận mở khoá kéo túi lấy 1 máy tính bảng (kết luận định giá 14,5 triệu đồng) rồi chuyền cho Tuấn.

Sau đó, cả 3 bị can xuống xe để Minh, Sơn, Dũng chở về một quán cà phê cất giữ tài sản vừa trộm được.

Để bán các tài sản này, Mận thông qua Hiếu (chưa rõ lai lịch) để liên hệ với Lâm Thị Nga để bán 1 điện thoại và 1 máy tính bảng với giá 3 triệu đồng. Sau đó, Nga mang bán lại cho người khác (chưa rõ lai lịch) hưởng lợi 5 triệu đồng.

Bằng thủ đoạn trên, Mận và các đồng phạm đã thực hiện 5 vụ trộm cắp tài sản trên xe buýt tại quận 1, quận 7, quận Gò Vấp và quận 10, TP.HCM. Các bị can đã lấy 2 máy tính bảng và 3 điện thoại của các bị hại rồi mang đi bán lại giá rẻ để chia nhau tiêu xài.

Theo kết luận định giá tài sản, các điện thoại và máy tính bảng của các bị hại có giá trị tổng cộng gần 36 triệu đồng.

Bị can Mận bị cáo buộc là người chủ mưu, cầm đầu và trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội. Các bị can Hương, Tuấn là người giúp sức, cản địa. Các bị can còn lại là người điều khiển xe chở Mận, Hương và Tuấn đi lên xe buýt để thực hiện hành vi phạm tội.