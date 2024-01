Công an quận 1 bắt giữ nhóm chuyên móc túi trên xe buýt

(PLO)- Nhóm móc túi chuyên nhắm đến các hành khách trên xe buýt, có ngày thực hiện liên tục bốn vụ vừa bị Công an quận 1, TP.HCM triệt phá.

Ngày 25-1, Công an quận 1, TP.HCM khởi tố, bắt giam Nguyễn Thị Mận (64 tuổi, ngụ TP Thủ Đức), Lê Thị Ngọc Hương (65 tuổi; ngụ tỉnh Sóc Trăng), Nguyễn Tấn Dũng (44 tuổi, ngụ TP Thủ Đức), Huỳnh Thông Minh (42 tuổi, ngụ TP Thủ Đức), Phù Văn Tuấn (55 tuổi, ngụ TP Hà Nội), Vũ Đức Sáu (50 tuổi, ngụ tỉnh Thanh Hóa) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Đây là băng nhóm móc túi chuyên nhắm đến những người đi xe buýt vừa bị Công an quận 1 triệt phá.

Hương, Tuấn và Mận được xác định lên các xe buýt tìm sơ hở rồi ra tay móc túi. Ảnh: HT

Nhóm này khai cùng thực hiện trộm cắp tài sản và phân công vai trò cụ thể. Các bị can Mận, Hương, Tuấn lên các tuyến xe buýt đi qua quận 1, chọn vị trí ngồi ở phía cửa sau xe (nơi xuống xe), chọn khách có tài sản sơ hở rồi dàn cảnh để trộm cắp.

Các bị can Dũng, Minh, Sáu phụ trách chở các thành viên trong nhóm đến trạm, sau đó chạy theo xe buýt để nhận, giữ tài sản trộm được và chở các bị can chạy thoát. Tài sản sau khi trộm được sẽ giao cho Minh đem bán rồi giao tiền cho bị can Mận để chia cho cả nhóm.

Sáu, Minh và Dũng được xác định đóng giả tài xế để chở đồng phạm, cất giấu tài sản. Ảnh: HT

Bước đầu, cơ quan công an củng cố, xác định nhóm này thực hiện các vụ trộm cắp vào các ngày 5, 6-1 và 15-1. Chỉ trong ngày 15-1, nhóm này đã thực hiện bốn vụ trộm cắp tài sản.

Hiện Cơ quan CSĐT, Công an quận 1 tiếp tục củng cố chứng cứ, mở rộng điều tra, truy bắt tất cả những người có liên quan; đồng thời đề nghị ai là nạn nhân của nhóm móc túi này đến Công an quận 1 (số 73, đường Yersin, phường Cầu Ông Lãnh, quận 1) để trình báo, hỗ trợ điều tra.

Nguyễn Tân