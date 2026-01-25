U-23 Nhật Bản vô địch lạ lùng và những sự thật khiến châu Á giật mình 25/01/2026 12:25

(PLO)- Đội tuyển U-23 Nhật Bản đã khép lại hành trình tại giải vô địch U-23 châu Á 2026 theo cách không thể thuyết phục hơn khi đánh bại U-23 Trung Quốc 4-0 trong trận chung kết và bước lên đỉnh châu lục.

Trên sân, trận chung kết gần như được định đoạt sớm khi U-23 Nhật Bản chơi áp đảo, ra đòn liên tục và biến đối thủ U-23 Trung Quốc thành những người chỉ biết chạy theo bóng.

Yuto Ozeki là người mở tỷ số, Kosei Ogura bùng nổ với cú đúp, còn Ryunosuke Sato đặt dấu chấm hết bằng bàn thắng ấn định chiến thắng. Bốn lần lưới rung là bốn khoảnh khắc cho thấy sự khác biệt về tổ chức, tốc độ và độ chính xác của một tập thể được rèn như máy.

Chức vô địch năm 2026 cũng đưa Nhật Bản lên một cột mốc đáng nể: đây là lần thứ ba họ đăng quang ở sân chơi U-23 châu Á. Trong bối cảnh nhiều đội tuyển khác mới chỉ có một lần nâng cúp, thành tích này càng làm nổi bật vị thế ổn định của bóng đá trẻ Nhật Bản.

Nhật chỉ gặp chút khó khăn ở trận gặp Jordan. Ảnh: TAFC.

Đáng chú ý hơn nữa, Nhật Bản còn đi vào lịch sử giải đấu khi trở thành đội bóng đầu tiên bảo vệ thành công ngôi vương, sau khi từng lên ngôi ở giải 2024. Nói cách khác, họ không chỉ mạnh trong một khoảnh khắc, mà duy trì đà chiến thắng qua nhiều chu kỳ lứa tuổi.

Nhìn vào những con số, hành trình vô địch của Nhật Bản giống một bản báo cáo hiệu suất “đẹp đến vô lý”. Sau 6 trận, họ ghi tới 16 bàn và chỉ để thủng lưới đúng 1 lần. Hàng công bùng nổ, hàng thủ kín kẽ, và quan trọng nhất là cách họ kiểm soát trận đấu trong tâm thế luôn biết lúc nào cần tăng tốc, lúc nào cần giữ nhịp, lúc nào “khóa” đối phương để bảo toàn lợi thế.

Bóng đá trẻ Nhật số 1 châu Á. Ảnh: TAFC.

Trong chuỗi trận ấy, Jordan được xem là thử thách lớn nhất. Nhật Bản đã có trận hòa 1-1 đầy căng thẳng rồi phải kéo đối thủ vào loạt luân lưu mới giành vé đi tiếp. Chính những thời điểm như vậy lại cho thấy bản lĩnh của một đội bóng lớn và biết thắng đối phương bằng cái đầu lạnh.

Về mặt cá nhân, Ryunosuke Sato là chân sút hiệu quả nhất của Nhật Bản tại giải với 4 bàn thắng. Nhưng điểm đáng sợ nằm ở chỗ Nhật Bản không phụ thuộc vào một ngôi sao duy nhất: người ghi bàn có thể thay đổi, lối chơi vẫn vận hành trơn tru. Và khi một đội bóng vừa có chiều sâu, vừa có kỷ luật, chiếc cúp là cái kết đã được viết sẵn.