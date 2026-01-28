Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự cầu truyền hình đặc biệt kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước 28/01/2026 22:34

(PLO)- Tối 28-1, tại Cao Bằng, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Chương trình cầu truyền hình đặc biệt với chủ đề "Hai tay xây dựng một sơn hà"...

Tối 28-1, nhân kỷ niệm 85 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28-1-1941 – 28-1-2026), Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chỉ đạo, UBND các tỉnh Cao Bằng, Nghệ An, TP Hà Nội, TP.HCM và Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức cầu truyền hình đặc biệt với chủ đề Hai tay xây dựng một sơn hà.

Cầu truyền hình được truyền hình trực tiếp lúc 20 giờ cùng ngày trên kênh VTV1, kết nối bốn điểm cầu mang ý nghĩa lịch sử đặc biệt gồm Cao Bằng, Hà Nội, Nghệ An và TP.HCM.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự chương trình tại điểm cầu Cao Bằng. Ảnh: QĐND.

Đây là những địa danh gắn liền với cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ nơi Người trở về Tổ quốc, quê hương Kim Liên, Thủ đô nghìn năm văn hiến đến Bến Nhà Rồng – nơi Người ra đi tìm đường cứu nước.

Chủ tịch nước Lương Cường dự cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà” tại điểm cầu Bến cảng Nhà Rồng, TP.HCM. Ảnh: TTXVN.

Dự chương trình tại điểm cầu Cao Bằng có Tổng Bí thư Tô Lâm; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Phan Diễn; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Phan Thăng An...

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà” tại điểm cầu Hà Nội. Ảnh: TTXVN.

Tại điểm cầu TP.HCM có Chủ tịch nước Lương Cường; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang...

Tại điểm cầu Hà Nội có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú...

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà” tại điểm cầu Hà Nội. Ảnh: TTXVN.

Tại điểm cầu Nghệ An có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Khắc Thận...

Cầu truyền hình Hai tay xây dựng một sơn hà tái hiện hành trình lịch sử ấy như một dòng chảy liền mạch, làm nổi bật tinh thần tự lực, tự cường, bài học lấy dân làm gốc và sức mạnh của đại đoàn kết toàn dân.

Tiết mục "Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác "tại điểm cầu TP.HCM. Ảnh: HẢI NHI.

Qua việc khắc họa những quyết sách mang tính chiến lược từ năm 1941, chương trình cho thấy bước ngoặt đưa cách mạng Việt Nam từ thế bị động sang chủ động, từ tìm đường sang tự quyết con đường phát triển của chính mình.

Chương trình được xây dựng với kết cấu ba chương gồm Đôi tay vạch đường, Vòng tay Nhân dân và Giương cao ngọn cờ.

Liên khúc Lá cờ Đảng - Cờ Việt Minh - Biết ơn cụ Hồ Chí Minh. Ảnh: HẢI NHI

Mạch nội dung dẫn dắt người xem từ thời khắc Bác Hồ trở về Tổ quốc, lựa chọn Cao Bằng làm địa bàn chiến lược để trực tiếp lãnh đạo cách mạng, đến việc phát huy sức mạnh của nhân dân trong xây dựng căn cứ, phát triển lực lượng và cao trào đấu tranh trên cả nước, kết tinh bằng cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945.

Từ đó, chương trình soi chiếu giá trị thời đại của những quyết sách lịch sử trong bối cảnh phát triển mới sau Đại hội XIV của Đảng.

Hình tượng “đôi bàn tay” được sử dụng như biểu tượng xuyên suốt, kết nối quá khứ với hiện tại và tương lai.

Đó là đôi tay ra đi tìm đường cứu nước, đôi tay trở về đặt nền móng cho con đường cách mạng, và đôi tay của các thế hệ hôm nay cùng nắm chặt nhau để dựng xây đất nước.

Liên khúc: "Bác Hồ - Người cho em tất cả" - "Ca ngợi Hồ Chủ tịch" dưới phần biểu diễn của ca sĩ Thanh Ngọc. Ảnh: HẢI NHI.

Lấy âm nhạc làm mạch cảm xúc, chương trình kết hợp hài hòa giữa phong cách dàn dựng hiện đại và các chất liệu dân gian vùng miền như then, ví giặm, hát ru, âm hưởng Nam Bộ.

Nhiều ca khúc quen thuộc gắn với lịch sử cách mạng và tình cảm dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh được thể hiện qua sự tham gia của các nghệ sĩ như NSND Thu Hiền, NSND Quang Thọ, NSƯT Huy Thông, NSƯT Quỳnh Thương, NSƯT Phan Lương, Vũ Thắng Lợi, Hoàng Hải, Bảo Trâm, nhóm OPLUS.

Thông điệp mà cầu truyền hình Hai tay xây dựng một sơn hà truyền tải là dân tộc Việt Nam đã đi lên từ gian khó bằng chính đôi tay của mình, thì hôm nay hoàn toàn có thể vươn xa bằng trí tuệ và nội lực của thời đại mới.

Mỗi cá nhân là một “bàn tay” góp phần dựng xây đất nước, khi được gắn kết trong mục tiêu chung và dẫn dắt bởi tầm nhìn đúng đắn, khát vọng phát triển sẽ trở thành hiện thực.