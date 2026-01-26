Cầu truyền hình kỷ niệm 85 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh về nước 26/01/2026 20:46

(PLO)- Cầu truyền hình Hai tay xây dựng một sơn hà được thực hiện tại bốn địa danh lịch sử gồm Cao Bằng, Hà Nội, Nghệ An và TP.HCM.

Nhân kỷ niệm 85 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh về nước (28-1-1941 – 28-1-2026), Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chỉ đạo, Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện cầu truyền hình Hai tay xây dựng một sơn hà tại bốn địa danh lịch sử gồm Cao Bằng, Hà Nội, Nghệ An và TP.HCM.

Theo ban tổ chức, cầu truyền hình không chỉ mang ý nghĩa tri ân sự kiện lịch sử đặc biệt của dân tộc mà còn chuyển tải thông điệp về phương pháp cách mạng đã đưa đất nước vượt qua đêm dài nô lệ, đồng thời khơi dậy tinh thần hành động đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn hiện nay.

Cầu truyền hình Hai tay xây dựng một sơn hà không chỉ dừng lại ở việc tái hiện lịch sử mà còn mở ra cuộc đối thoại với hiện tại. Ảnh: BTC

Chương trình được xây dựng gồm ba chương. Chương đầu tiên với chủ đề Đôi tay vạch đường tái hiện thời khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về Tổ quốc đầu năm 1941 và quyết định lựa chọn Cao Bằng làm địa bàn chiến lược để trực tiếp lãnh đạo cách mạng.

Nội dung chương trình tập trung lý giải tầm nhìn, bản lĩnh của Người trong việc nhận diện thời cơ, xác định kẻ thù và lựa chọn những ưu tiên sống còn của dân tộc, qua đó thể hiện rõ vai trò định hướng, quyết sách và phương pháp cách mạng.

Chương thứ hai mang tên Vòng tay nhân dân làm rõ bài học lấy dân làm gốc và sức mạnh của đại đoàn kết toàn dân khi đường lối đúng đắn được Nhân dân tin tưởng, ủng hộ và cùng hành động.

Từ việc xây dựng căn cứ địa, phát triển lực lượng, mở rộng phong trào Việt Minh đến cao trào đấu tranh trên cả nước, cách mạng từng bước đi tới thắng lợi quyết định, kết tinh trong Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945, thời điểm ý Đảng hòa quyện với lòng dân, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên độc lập.

Chương cuối cùng Giương cao ngọn cờ khẳng định giá trị thời đại của những quyết sách mang tính chiến lược từ năm 1941 trong bối cảnh hiện nay.

Thiết kế tại điểm cầu Hà Nội. Ảnh: BTC

Nội dung chương trình kết nối tư tưởng Hồ Chí Minh với yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới sau Đại hội XIV của Đảng, nhấn mạnh các bài học về lựa chọn ưu tiên chiến lược, phát huy nội lực, tự lực tự cường, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và kiên định mục tiêu quốc gia.

Theo ê kíp thực hiện, cầu truyền hình Hai tay xây dựng một sơn hà không chỉ dừng lại ở việc tái hiện lịch sử mà còn mở ra cuộc đối thoại với hiện tại. Ngôn ngữ thể hiện của chương trình lấy âm nhạc làm mạch cảm xúc chủ đạo, lựa chọn các ca khúc tiêu biểu theo từng giai đoạn lịch sử và xử lý theo tinh thần đương đại.

Các tiết mục nghệ thuật có sự kết hợp chất liệu dân gian, dân ca vùng miền như Then, hát ru, ví giặm, âm hưởng Nam Bộ, tạo nên sự hòa quyện về giọng điệu và tinh thần tại các điểm cầu.

Từ điểm tựa Cao Bằng, nơi được xem là cội nguồn của cách mạng, cầu truyền hình hướng tới việc lan tỏa một cuộc vận động tinh thần mang quy mô toàn quốc, khơi dậy khát vọng phát triển, củng cố nội lực và tăng cường đoàn kết dân tộc cho chặng đường phát triển mới.

Chương trình dự kiến được phát sóng vào 20 giờ ngày 28-1 trên kênh VTV1.