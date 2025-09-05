Bức tranh sơn mài 'Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập' xác lập kỷ lục Guinness thế giới 05/09/2025 18:41

(PLO)- Tác phẩm sơn mài khổ lớn Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập đã được Guinness công nhận là bức tranh sơn mài liền khối, không ghép lớn nhất thế giới.

Tác phẩm sơn mài khổ lớn Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập của họa sĩ Chu Nhật Quang đã được Guinness công nhận là bức tranh sơn mài liền khối, không ghép lớn nhất thế giới.

Hiện bức tranh đang được trưng bày tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (Hà Nội) trong khuôn khổ triển lãm Mùa xuân độc lập.

Tác phẩm gồm hai mặt, dài 7,2 m, cao 2,4 m, diện tích hơn 17 m², nặng 3 tấn. Đây cũng là tác phẩm lớn nhất của triển lãm, được hoàn thiện trên một tấm vóc hai mặt liền khổ, không ghép.

Họa sĩ Chu Nhật Quang bên cạnh tác phẩm.

Mặt tranh thứ nhất là Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập, tái hiện thời khắc lịch sử ngày 2-9-1945 tại Quảng trường Ba Đình. Mặt còn lại có tên Mùa xuân dân tộc, mang ý nghĩa biểu tượng cho niềm hân hoan trong mùa xuân Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

Họa sĩ Chu Nhật Quang cho biết ý tưởng thực hiện tác phẩm xuất phát từ tình yêu Tổ quốc, sự tri ân cha ông đã hy sinh vì độc lập, tự do.

“Ý tưởng cho loạt tranh về các sự kiện lịch sử từ kháng chiến chống Pháp đến kháng chiến chống Mỹ nhen nhóm trong thời gian tôi đang đi du học. Năm 2019, khi vừa từ nước ngoài trở về, tôi bắt tay ngay vào việc phác thảo, tìm kiếm và thu thập tư liệu” - Họa sĩ Chu Nhật Quang chia sẻ.

Bức tranh được hoàn thành trong sáu năm. Trong quá trình thực hiện, họa sĩ cùng gia đình, đặc biệt là anh rể – họa sĩ Nguyễn Thanh Tùng, đã nghiên cứu kỹ chất liệu, kết hợp sơn mài truyền thống với vật liệu hiện đại.

Nhóm tác giả cũng tham khảo nhiều nguồn tư liệu lịch sử để đảm bảo tính chính xác. Tác phẩm được hoàn thiện đúng dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9.

Mặt tranh thứ nhất của bức sơn mài khổ lớn của họa sĩ Chu Nhật Quang là bức "Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập".

Ngày 3-9, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Hội Đồng giám định quốc tế đã tiến hành vòng kiểm định cuối cùng trước khi công bố kỷ lục.

Phát biểu tại lễ khai mạc triển lãm, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam Lương Xuân Đoàn nhận định tác phẩm của Chu Nhật Quang thể hiện rõ phong cách và nhân cách Hồ Chí Minh qua lăng kính sáng tạo của thế hệ trẻ.

Ông nói: “Hồn cốt, thần thái của Bác vẫn hiện hữu, nhưng được diễn giải bằng ngôn ngữ nghệ thuật của tuổi 9X, trẻ trung, mới mẻ, dám khác biệt. Nếu không đủ can đảm, tự tin và liều lĩnh, chắc chắn không thể thực hiện được công trình như thế.

Việc xác lập kỷ lục không chỉ là thành tựu cá nhân mà còn góp phần quảng bá sơn mài Việt – một chất liệu khó cũ”.