Đà Nẵng khánh thành Tượng Bác Hồ chào mừng Ngày Quốc khánh 28/08/2025 10:18

(PLO)- Tượng Bác Hồ được sao chép từ nguyên mẫu tác phẩm tượng “Bác Hồ ngồi phê duyệt văn bản”, đặt trong khuôn viên Thư viện Khoa học Tổng hợp Đà Nẵng.

Sáng 28-8, lãnh đạo Thành uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQVN thành phố Đà Nẵng đã cắt băng khánh thành Công trình Tượng Bác Hồ nhằm Chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (02-9-1945 - 02-9-2025).

Tượng Bác Hồ được đặt trong khuôn viên Thư viện Khoa học Tổng hợp Đà Nẵng (phường Hải Châu).

Lãnh đạo Thành uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQVN thành phố Đà Nẵng cắt băng khánh thành Tượng Bác Hồ.

Theo UBND TP Đà Nẵng công trình thuộc dự án nhóm C, công trình dân dụng thuộc lĩnh vực Văn hóa, cấp II. Chủ đầu tư kiêm quản lý dự án là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng. Công trình có tổng mức đầu tư hơn 14 tỉ đồng.

Tượng Bác Hồ được bố trí ở chính giữa khuôn viên, tượng cao 2,7m, sâu 1,8m, rộng 1,7m, làm từ đá Cẩm thạch màu trắng. Tượng Bác Hồ được khởi công ngày 22-3-2025.

Tượng được sao chép nguyên mẫu tác phẩm tượng “Bác Hồ ngồi phê duyệt văn bản” đang trưng bày trong phòng Tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh do Văn phòng Trung ương Đảng tặng Thành ủy Đà Nẵng năm 2005. Tác giả của bức tượng là họa sỹ Nguyễn Văn Huỳnh, sáng tác năm 2002.

Phía sau Tượng Bác Hồ bố trí bức phù điêu được sắp xếp lại từ năm mảng với tổng chiều dài 15m, cao 4,05m, khắc họa hình ảnh Khuê Văn Các ở chính giữa và hình ảnh thắng cảnh Ngũ Hành Sơn của thành phố Đà Nẵng ở hai bên, được làm bằng vật liệu đá granit xám.