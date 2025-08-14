Video điều tra: Hé lộ đường đi của heo không lai lịch vào lò mổ lậu 14/08/2025 12:40

(PLO)- Trong nhiều ngày, hàng trăm con heo không kiểm dịch được tập kết tại Công viên Tam Hiệp, sau đó phân phối đến các lò mổ lậu trong khu vực phường Long Bình, tỉnh Đồng Nai.

Heo bị giết mổ trong các lò mổ “4 không”, không phép, không nguồn gốc rõ ràng, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, không bảo vệ môi trường.

Những miếng thịt heo nhìn có vẻ tươi ngon nhưng thực chất có nguy cơ bị nhiễm khuẩn do quy trình giết mổ nhếch nhác, mất vệ sinh nghiêm trọng.

Không chỉ đối diện nguy cơ nhiễm khuẩn do quy trình giết mổ mất vệ sinh nghiêm trọng, nhiều người lo lắng những con heo không rõ nguồn gốc, lai lịch trước khi đến các lò mổ lậu có thể bị nhiễm dịch bệnh, hoặc nhiễm chất cấm như chất tạo nạc Sabultamon, vốn đã bị cấm sử dụng trong chăn nuôi từ hơn 20 năm trước vì có thể gây hại cho sức khoẻ của người tiêu dùng.