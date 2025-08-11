Trailer: Đột kích lò mổ heo lậu '4 không' 11/08/2025 20:22

(PLO)- Tình trạng giết mổ heo lậu “4 không” bao gồm không giấy phép giết mổ; không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc; không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; không xử lý nước thải, chất thải gây ô nhiễm môi trường, tạo nguy cơ phát tán bệnh tật. Tuyến bài “Ớn lạnh lò mổ heo “4 không”” sẽ phơi bày những tồn tại này.

Trailer: Đột kích lò mổ heo lậu “4 không”

Ngày 18-7-2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký công điện gửi các bộ, ngành và các tỉnh, TP về việc triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Trong đó, Thủ tướng yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển, giết mổ heo không bảo đảm yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm...

Tuy nhiên, tình trạng giết mổ heo lậu “4 không” vẫn còn - không giấy phép giết mổ; không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc; không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; không xử lý nước thải, chất thải gây ô nhiễm môi trường, tạo nguy cơ phát tán bệnh tật. Tuyến bài “Hãi hùng lò mổ heo “4 không”” sẽ phơi bày những tồn tại này.