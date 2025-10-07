Giáo sư đoạt giải Nobel Vật lý năm 2012 ấn tượng với công nghệ lượng tử của Việt Nam 07/10/2025 17:34

(PLO)-Giáo sư Serge Haroche, người đoạt giải Nobel Vật lý năm 2012, nói rất ấn tượng vì Chính phủ Việt Nam đặc biệt quan tâm phát triển công nghệ lượng tử.

Ngày 7-10, Trung tâm Quốc tế khoa học và giáo dục liên ngành (ICISE) tại Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai tổ chức hội thảo quốc tế “100 năm vật lý lượng tử”.

Tham dự có Giáo sư Serge Haroche, người đoạt giải Nobel Vật lý năm 2012 cùng hơn 80 giáo sư, nhà khoa học, nghiên cứu sinh đến từ 14 quốc gia trên thế giới.

Giáo sư Serge Haroche, người đoạt giải Nobel Vật lý năm 2012. Ảnh: ICISE.

Phát biểu tại hội thảo, Giáo sư Serge Haroche nhấn mạnh vật lý lượng tử ra đời cách đây một thế kỷ nhưng đã làm thay đổi căn bản cuộc sống của con người, mở đường cho hàng loạt phát minh đột phá như máy tính, laser, GPS, điện thoại di động hay máy chụp cộng hưởng từ.

Theo Giáo sư Haroche, khoa học cơ bản là mảnh đất màu mỡ cho các ứng dụng nảy nở, thường theo những cách hoàn toàn bất ngờ. Khoa học cơ bản, tiến bộ công nghệ chỉ có thể phát triển khi song hành, kết hợp với nhau một cách hài hòa.

Hơn 80 giáo sư, nhà khoa học, nghiên cứu sinh đến từ 14 quốc gia trên thế giới tham dự hội thảo.

Chia sẻ về chuyến đi Việt Nam lần này, Giáo sư Haroche nói ông hết sức ấn tượng vì Chính phủ Việt Nam đặc biệt quan tâm phát triển công nghệ lượng tử như một phần trong chiến lược thúc đẩy kinh tế tri thức.

"Việt Nam có nguồn nhân lực trẻ dồi dào, hiếu học, ham khám phá. Một nền giáo dục tốt cùng với chính sách đầu tư lâu dài vào nghiên cứu cơ bản sẽ là chìa khóa để Việt Nam phát triển bền vững trong lĩnh vực khoa học"- Giáo sư Haroche nói.

Chủ nhân Giải Nobel 2012 cũng nhấn mạnh vai trò của hợp tác quốc tế trong bối cảnh khoa học toàn cầu đang chịu ảnh hưởng bởi căng thẳng địa chính trị và sự lan truyền của các quan điểm phản khoa học.

Tham dự hội thảo, các nhà khoa học mang đến hơn 40 báo cáo khoa học, tập trung vào các chủ đề quang học lượng tử, truyền thông và tính toán lượng tử…

Sự kiện đánh dấu một thế kỷ phát triển của vật lý lượng tử, lĩnh vực đã làm thay đổi nhận thức của nhân loại và mở ra kỷ nguyên công nghệ lượng tử với nhiều ứng dụng đột phá trong đời sống hiện đại.

Tại hội thảo, Giáo sư Nguyễn Quang Liêm, Chủ tịch Hội Vật lý Việt Nam, nói Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị vừa được ban hành sẽ tạo động lực mới thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đặc biệt là nghiên cứu lượng tử, góp phần đào tạo, bồi dưỡng thế hệ nhà khoa học trẻ Việt Nam.

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, tặng hoa chúc mừng vợ chồng Giáo sư Trần Thanh Vân và Giáo sư Lê Kim Ngọc vừa được Tổng thống Pháp trao huân chương Bắc đẩu Bội tinh bậc Sĩ quan

Tại hội thảo, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai tặng hoa chúc mừng vợ chồng Giáo sư Trần Thanh Vân- Giáo sư Lê Kim Ngọc vừa được Tổng thống Pháp trao huân chương Bắc đẩu Bội tinh bậc Sĩ quan; thăm hỏi, tặng hoa chào mừng sự có mặt của vợ chồng chủ nhân Giải Nobel Vật lý 2012 và các nhà khoa học đến hội nghị.