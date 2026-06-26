Sở Nội vụ Đà Nẵng dẫn đầu bảng xếp hạng cải cách hành chính 26/06/2026 12:15

(PLO)- Ở khối sở ban ngành, Sở Nội vụ dẫn đầu bảng xếp hạng về cải cách hành chính năm 2025 tại TP Đà Nẵng.

Ngày 26-6, UBND TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị công bố kết quả đánh giá, xếp hạng cải cách hành chính, công tác văn thư, lưu trữ năm 2025 và công bố hệ thống khảo sát mức độ hài lòng đối với người dân, doanh nghiệp trên địa bàn TP.

Trung tâm hành chính TP Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Đáng chú ý là kết quả đánh giá, xếp hạng công tác cải cách hành chính năm 2025 đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương. Theo đó, ở khối sở ban ngành, Sở Nội vụ tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng và được xếp loại xuất sắc, đứng thứ hai là Sở Khoa học và Công nghệ, thứ ba là Sở Xây dựng.

Các đơn vị gồm Thanh tra TP, Sở Ngoại vụ, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Văn phòng UBND TP, Ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tư pháp, Sở Công Thương và Sở Tài chính đều được xếp loại tốt.

Đối với khối UBND các xã, phường, có 12 địa phương được xếp loại xuất sắc gồm: Cẩm Lệ, Hòa Khánh, Hòa Xuân, Tam Kỳ, Hòa Vang, Ngũ Hành Sơn, Hội An Tây, Hương Trà, Hội An, Bàn Thạch, Hòa Cường và Hải Châu.

16 địa phương được xếp loại tốt, 24 địa phương xếp loại khá, 18 địa phương đạt mức trung bình khá và 23 địa phương xếp loại trung bình.

Hội nghị cũng công bố kết quả đánh giá, xếp hạng công tác văn thư, lưu trữ năm 2025. Trong khối sở ban ngành, Sở Nội vụ đứng đầu bảng xếp hạng, tiếp theo là Thanh tra TP, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch. Các đơn vị còn lại được xếp loại từ khá đến trung bình.

Ở khối UBND các xã, phường, có ba địa phương được xếp loại xuất sắc gồm Hải Châu, Hòa Cường và An Hải. Ba địa phương xếp loại tốt gồm Sơn Trà, Hòa Vang và Ngũ Hành Sơn.

Còn lại tám địa phương đạt loại khá, 21 địa phương xếp loại trung bình khá, 25 địa phương loại trung bình và 33 địa phương loại yếu.