Chia buồn 12/02/2026 09:24

Được tin: Bà NGUYỄN THỊ HOÀN, sinh năm 1948, mẹ chồng của nhà báo Phạm Thị Anh (bút danh: Phạm Anh), phóng viên Ban Chính trị - Xã hội, Báo Pháp Luật TP.HCM, đã từ trần lúc 10 giờ ngày 11-2-2026 (nhằm ngày 24 tháng Chạp năm Ất Tỵ), hưởng thọ 78 tuổi.

Linh cữu được quàn tại tư gia: số 61/43 đường Bùi Thị Xuân, tổ dân phố 15, xã Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng.

Lễ nhập quan vào lúc 19 giờ 00 phút ngày 11-2-2026 (nhằm ngày 24 tháng Chạp, năm Ất Tỵ).

Lễ truy điệu được tổ chức vào lúc 7 giờ 00 phút ngày 13-2-2026 (nhằm ngày 26 tháng Chạp, năm Ất Tỵ).

Lễ di quan vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 13-2-2026.

Sau đó linh cữu được đưa đi an táng tại Nghĩa trang nhân dân, tổ dân phố 13, xã Cát Tiên, Lâm Đồng.

Ban Biên tập, cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Pháp Luật TP.HCM thành kính chia buồn cùng nhà báo Phạm Anh và gia quyến.