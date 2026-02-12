TP.HCM trao nhiều quyết định về công tác cán bộ tại phường đông dân nhất 12/02/2026 14:50

(PLO)- Ông Võ Văn Hồng, cán bộ Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM được điều động, trở lại tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy phường Dĩ An.

Ngày 12-2, ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM đã chủ trì hội nghị trao nhiều quyết định về công tác cán bộ tại phường Dĩ An, TP.HCM.

Theo đó, ông Võ Văn Hồng, cán bộ Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM, nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Dĩ An, được trao quyết định điều động trở lại tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy phường Dĩ An, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được trao các quyết định cho cán bộ. Ảnh: Phường Dĩ An

Cùng dịp này, Thành ủy TP.HCM chấp thuận cho bà Trần Thị Thanh Thủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Dĩ An, thôi giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy phường Dĩ An.

Ngoài ra, ông Nguyễn Phương Thiện, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường Dĩ An, được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Dĩ An nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Trần Đình Thưởng, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự phường Dĩ An, thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ phường Dĩ An.

Ông Trần Văn Đào, Phó Chủ tịch UBND phường Dĩ An, thôi tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy phường Dĩ An nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phát biểu tại buổi trao quyết định, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được ghi nhận những đóng góp của các cán bộ được điều động, phân công nhiệm vụ mới. Ông đề nghị tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ phường Dĩ An tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Hiện nay, phường Dĩ An là phường đông dân nhất TP.HCM với hơn 234.000 người, được sáp nhập từ các phường Dĩ An, An Bình và một phần phường Tân Đông Hiệp.