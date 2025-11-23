EVNCPC chuyển 40.000 công tơ hỗ trợ Đắk Lắk khôi phục hệ thống điện 23/11/2025 19:20

(PLO)- EVNCPC điều chuyển 40.000 công tơ điện tử cùng nhiều vật tư, thiết bị vào Đắk Lắk để phục hồi cấp điện an toàn cho người dân.

Ngày 23-11, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) cho hay, tại Đắk Lắk còn gần 100.000 khách hàng chưa thể cấp điện trở lại.

EVNCPC đã huy động khẩn cấp 252 cán bộ kỹ sư, công nhân từ các đội xung kích của bốn Công ty Điện lực: Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi cùng Ban chỉ huy tiền phương EVNCPC tăng cường hỗ trợ xử lý sự cố tại hiện trường.

EVNCPC huy động khẩn cấp các đội xung kích vào Đắk Lắk. Ảnh: EVNCPC

EVNCPC cũng điều chuyển 40.000 công tơ điện tử cùng nhiều vật tư, thiết bị để thay thế và lắp đặt tại các khu vực nước vừa rút, sẵn sàng phục hồi cấp điện an toàn cho người dân.

Các đội công tác được chia thành nhiều mũi, phối hợp chặt chẽ với ban chỉ huy tiền phương để kiểm tra, vệ sinh lưới điện, thay thế công tơ, xử lý thiết bị; từng bước khôi phục điện tại các khu vực đủ điều kiện an toàn.

Lực lượng tăng cường làm việc xuyên suốt, tập trung ưu tiên các vùng dân cư đông, điểm ngập đã rút, nhằm đưa điện trở lại sớm nhất cho bà con.

EVNCPC nỗ lực khôi phục cấp điện tại Đắk Lắk. Ảnh: EVNCPC

Ông Ngô Tấn Cư - Tổng giám đốc EVNCPC cho hay, mưa lũ tại Đắk Lắk lần này gây thiệt hại hết sức nặng nề về người, tài sản, sinh kế của người dân. Lưới điện cũng bị ảnh hưởng không ít.

“Với tinh thần khẩn trương, mong bà con sớm gượng dậy sau thiên tai, EVNCPC điều động thêm hơn 250 nhân sự từ các công ty điện lực tham gia hỗ trợ khắc phục hệ thống điện tại Đắk Lắk. Nước rút đến đâu, kiểm tra an toàn và cấp điện trở lại đến đó, sớm giúp người dân ổn định cuộc sống”, ông Cư khẳng định.

Trước đó, ngày 22-11, Công ty Điện lực Đắk Lắk đã điều động hơn 300 cán bộ kỹ sư, công nhân từ khu vực phía tây của tỉnh sang hỗ trợ vùng ngập nặng phía đông.

Việc huy động nhân vật lực quy mô lớn này được kỳ vọng sẽ rút ngắn đáng kể thời gian khôi phục điện tại Đắk Lắk, địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt mưa lũ lần này.